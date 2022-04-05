У рф хочуть саджати за виконання іноземних санкцій

Сьогодні, 05:34 Переглядів: 234

До Держдуми рф внесли законопроект, згідно з яким за виконання іноземних санкцій керівництвом комерційних, або інших організацій передбачено кримінальну відповідальність до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє Комерсант.

Також це може призвести до штрафу до 1 млн руб. Логіку документа пояснили в путінській партії Єдина Росія, мовляв бізнес, у тому числі компанії з держучастю, відмовляється від роботи з організаціями, що потрапили під санкції, «під приводом, що вони самі ризикують потрапити під обмеження». А «несумлінні конкуренти» активно закликають «не працювати з компаніями під санкціями».