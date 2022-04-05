ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - всі в укриття (відбій 5.54)

Сьогодні, 05:27 Переглядів: 243

Це вже шоста тривога за добу.

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