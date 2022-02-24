Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів для армії

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 339

На нього можна переказати гроші як в іноземній валюті, так і в гривнях

Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Цей рахунок мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів — у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян — у національній валюті. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

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