РФ здійснює наступ з боку Конотопа: українські військові ведуть бій на напрямку Сум

Вогонь по прикордонним підрозділам та пунктам пропуску здійснювався артилерією та авіацією після чого відбувався рух військової техніки
Українські військові ведуть бій на напрямку Сум. Про це повідомили у пресслужбі МВС.
Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку Конотопа.
Відмітимо, що збройними силами держави-агресора Російської Федерації здійснено вторгнення на багатьох напрямках.
Вогонь по прикордонним підрозділам та пунктам пропуску здійснювався артилерією та авіацією після чого відбувався рух військової техніки.
Зокрема, російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС.
Прикордонні підрозділи в залежності від розвитку обстановки передислоковуються на запасні позиції та діють спільно з українськими воїнами.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.