РФ здійснює наступ з боку Конотопа: українські військові ведуть бій на напрямку Сум

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 4 025 Коментарів: 2

Вогонь по прикордонним підрозділам та пунктам пропуску здійснювався артилерією та авіацією після чого відбувався рух військової техніки

Українські військові ведуть бій на напрямку Сум. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку Конотопа.

Відмітимо, що збройними силами держави-агресора Російської Федерації здійснено вторгнення на багатьох напрямках.

Вогонь по прикордонним підрозділам та пунктам пропуску здійснювався артилерією та авіацією після чого відбувався рух військової техніки.

Зокрема, російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС.

Прикордонні підрозділи в залежності від розвитку обстановки передислоковуються на запасні позиції та діють спільно з українськими воїнами.