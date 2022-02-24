Інформація про відключення світла та води у Кременчуці – фейк

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 1 132 Коментарів: 1

У мерії закликають дізнаватися про ситуацію в місті лише з офіційних джерел

Інформація про те, що з 15.00 сьогоднішнього дня централізоване водопостачання у Кременчуці припинять, є неправдивою. Як сповістила пресслужба мерії, не відповідають дійсності й чутки щодо того, що вимкнуть електроенергію.

КП «Кременчукводоканал» продовжує працювати в штатному режимі, цілодобово надаючи населенню послуги з водопостачання та водовідведення. Також підприємство виконує аварійно-відновлювані роботи, що пов’язані з локальними дефектами водопровідної мережі міста.

Шановні кременчужани! У мерії закликають дізнаватися про ситуацію в місті та роботу об’єктів критичної інфраструктури лише з офіційних каналів зв’язку.