Інформація про відключення світла та води у Кременчуці – фейк

Інформація про те, що з 15.00 сьогоднішнього дня централізоване водопостачання у Кременчуці припинять, є неправдивою. Як сповістила пресслужба мерії, не відповідають дійсності й чутки щодо того, що вимкнуть електроенергію.
КП «Кременчукводоканал» продовжує працювати в штатному режимі, цілодобово надаючи населенню послуги з водопостачання та водовідведення. Також підприємство виконує аварійно-відновлювані роботи, що пов’язані з локальними дефектами водопровідної мережі міста.
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