З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України о 15.30.
З 5.00 Збройні Сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати Байрактар.
На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.
Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль.
Зупинено наступ танків противника в районі Путивль.
Над Вишгородом збито вертоліт КА-52.
За міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка ведуться бої.
Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.
Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої.
Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW.
Знищено три танки ворога.
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