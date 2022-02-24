З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети

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З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України о 15.30.

З 5.00 Збройні Сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати Байрактар.

На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.

Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль.

Зупинено наступ танків противника в районі Путивль.

Над Вишгородом збито вертоліт КА-52.

За міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка ведуться бої.

Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.

Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW.

Знищено три танки ворога.