Кременчуцьких туристів з інших країн евакуюватимуть через Польщу

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 531

Міністерство інфраструктури домовилося з Польщею про евакуацію через її територію українських громадян, які залишилися за кордоном, на батьківщину.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі у туроператора AZUR за кордоном перебуває 12,42 тис. осіб: 8,45 тис. у Єгипті, 307 у Малі, 317 на Кубі, 636 у Занзібарі, 526 у Мексиці, 248 у Туреччині, 1933 особи у Домінікані.

Також авіакомпанія Bees Airline повідомила про те, що близько 3 тис. осіб планується евакуювати з Єгипту та ОАЕ у найближчі 10-14 днів.

Міністерство продовжує підрахунки громадян, які потребуватимуть повернення на батьківщину.