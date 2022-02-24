«Укртатнафта» оприлюднила перелік захисних споруд на її території

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 136

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