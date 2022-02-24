Де у Кременчуці укритися під час обстрілу

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Нагадуємо мешканцям адреси укриттів, що знаходяться на території Кременчука. Зранку мер Малецький повідомив, що зараз будуть відкриті всі бомбосховища, що на мапі:

Сховища та протирадіаційні укриття призначені для укриття для тих підприємств, які мають завдання на особливий період та забезпечують роботу основних систем життєзабезпечення Кременчука.

Укриття інших категорій населення заплановано у підвальних, напівпідвальних та інших заглиблених приміщеннях, які є на території міста. Для цього ви повинні завчасно перевірити підвали та знати, у кого з сусідів знаходяться ключі від підвального приміщення. Усі захисні споруди цивільного захисту забезпечуються водою від систем централізованого водопостачання міста та підприємств, на яких вони розташовані. Необхідним запасом продуктів харчування захисні споруди забезпечуються балансоутримувачами захисних споруд. Приведення їх в готовність до використання за призначенням у термін, визначений паспортом захисної споруди, але не більше 24 годин. Непрацююче населення, яке укривається у підвалах житлового фонду повинне прибувати у місце для укриття із наявними засобами індивідуального захисту (марлеві пов'язки, респіратори тощо) та дводобовим запасом продуктів харчування, питної води та мати при собі найнеобхідніші речі.