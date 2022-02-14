Якщо ворог посуне: план дій у Кременчуці у разі наступу Росії

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 2 625 Коментарів: 1

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу. Називають 16 лютого, а за деякими даними – 15 лютого. Через складну оперативну обстановку, пов'язану з необґрунтованою агресією Росії проти України, покидають країну дипломати та військові інструктори з Канади, Британії, США.

Союзники з Балтики, Британії та США укомплектовують Україну зброєю до зубів й відсіч нашої армії буде потужною.

Сподіваємося на краще, але у будь-якому разі ми повинні бути готовими до всіх сценаріїв. «Кременчуцький Телеграф» звернувся до мерії міста із запитом: як діяти населенню у разі повномасштабного вторгнення Росії. На запит нашої редакції відповів перший заступник міського голови Володимир Пелипенко.

Наша готовність до спротиву, зібраність та відсутність паніки відіграють суттєву роль. Іноді саме такі речі вирішують хід історії.

Що зроблено у Кременчуці

За минулий рік виконавчі органи Кременчуцької міської ради та суб'єкти господарювання територіальної громади забезпечували готовність до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки:

проводили засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки

провели уточнення плану цивільного захисту Кременчука на особливий період

провели штабні навчання, уточнили порядок оповіщення та перевірили готовність системи централізованого оповіщення

оглянули захисні споруди цивільного захисту

на об'єктах територіальної громади провели практичні заняття та тренування з особовим складом об'єктових органів з евакуації та заняття з адміністраціями збірних пунктів евакуації

провели перевірку готовності мережі спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки в разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин, у мирний час та в особливий період (мережа складається з 7 диспетчерських служб та 12 об'єктових постів радіаційного та хімічного спостереження)

«Мій дім – моя фортеця»: де знайти укриття у разі обстрілу

Кременчук відноситься до категорованого населеного пункту з питань організації цивільного захисту населення. Для укриття працівників, службовців та населення в місті створено фонд захисних споруд цивільного захисту, в якому на обліку знаходиться 116 захисних споруд, які перебувають на утриманні підприємств, установ та організацій різних форм власності. З них 84 сховища, 32 протирадіаційних укриття, 22 найпростіших укриття та 657 підвальних приміщень, які можуть укрити близько 280 000 осіб. Інформація по фонду захисних споруд цивільного захисту та їх адреси можна знайти на офіційному сайті Кременчуцької міської ради на сторінці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення за посиланням.

Карта укриттів у Кременчуці та Полтавщині (натисніть на посилання)

Сховища та протирадіаційні укриття призначені для укриття для тих підприємств, які мають завдання на особливий період та забезпечують роботу основних систем життєзабезпечення Кременчука.

Перелік протирадіаційних укриттів Кременчука

Місцезнаходження (місто, район, вулиця, № будинку) Рік введення в експлуатацію Місткість, осіб Площа, кв.м вул. Академіка Маслова, б. 13/9 1967 80 265,7 вул. Соборна, б. 8/18 1958 185 116,19 вул. Соборна, б. 10/7 1956 180 137,9 вул. Соборна, б. 22/19 1960 120 77,7 проспект Свободи, б. 122/42 1962 180 109,97 проспект Свободи, б. 92/17 1957 130 95,56 проспект Свободи, б. 94/28 1958 90 59,67 проспект Свободи, б. 96 1958 80 62,76 вул. Приходька, б. 37 1958 290 166,1 вул. Приходька, б. 15 1957 90 57,1 вул. Приходька, б. 30 1958 75 51,1 вул. Приходька, б. 35 1968 120 107,5 вул. Небесної Сотні, б. 8/3 1961 160 88,3 вул. Соборна, б. 9/16 1957 100 69,9 вул. Шевченка, б. 35 1953 100 77,6 вул. Соборна, б. 32/29 1952 200 137,8





Укриття інших категорій населення заплановано у підвальних, напівпідвальних та інших заглиблених приміщеннях, які є на території міста. Для цього ви повинні завчасно перевірити підвали та знати у кого з сусідів знаходяться ключі від підвального приміщення.

Всі захисні споруди цивільного захисту забезпечуються водою від систем централізованого водопостачання міста та підприємств, на яких вони розташовані.

Необхідним запасом продуктів харчування захисні споруди забезпечуються балансоутримувачами захисних споруд. Приведення їх в готовність до використання за призначенням у термін, визначений паспортом захисної споруди, але не більше 24 годин.

Непрацююче населення, яке укривається у підвалах житлового фонду повинні прибувати у місце для укриття із наявними засобами індивідуального захисту (марлеві пов'язки, респіратори тощо) та дводобовим запасом продуктів харчування,питної води та мати при собі найнеобхідніші речі.

Що робити, якщо почули сигнал «Увага всім»

Для привернення уваги населення й доведення інформації про загрозу передається попереджувальний сигнал «Увага всім!».

Для інформування залучають радіо та телебачення філії АТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція «СПА: ПОЛТАВА» (Лтава), станція УКХ діапазону ПА: Українське радіо «Лтава» 105.4 БМ. А також місцеві станції УКХ діапазону, ЕМ Радіо МЕС 106.0 мГц, Автохвиля 102.1 мГц, Мелодія ЕМ 103.5 мГц, місцевий телеканал приватної телекомпанії «Візит» і Кременчуцька міська телерадіокомпанія.

Для дублювання прийнятої інформації та можливості автономного інформування у ЗМІ заклали спільні інструкції та відповідні тестові, звукові та відеоповідомлення на електронних носіях про:

загрозу катастрофічного затоплення;

загрозу землетрусу;

повітряна тривога;

відбій повітряної тривоги;

загрозу радіоактивного зараження;

загрозу біологічного зараження;

загрозу хімічного зараження.

Залучення місцевих засобів масової інформації до доведення відповідних повідомлень населенню здійснюється спеціалістами відділу оперативного контролю за станом у місті.

Рекомендації населенню на випадок військової загрози

Визначтесь, чи будете ви виїжджати зі свого міста чи області. Заздалегідь, ще до екстреної ситуації (виїзду з міста), зберіть необхідні речі («тривожну валізу») та зберігайте поблизу дверей.

Перевірте підвальне приміщення свого будинку, дізнайтеся де ключі, скооперуйтеся з сусідами та перевірте стан підвалу. При відсутності в будинку підвального приміщення, ознайомтеся з переліком підвальних приміщень та визначтесь куди зручніше дістатись і де є можливість Вам розміститись.

Укриттями можуть бути підвали, підземні паркінги, сховища у школах чи будинках культури тощо.

Разом з сусідами запасіться спальними мішками, їжею, водою, засобами для розпалювання вогню, засобами зв'язку та іншими необхідними предметами, які треба помістити в підвал.

Щодо того, коли потрібно евакуюватися, краще робити це заздалегідь.

Зокрема, якщо ви розумієте, що лінія фронту рухається до вашого міста, і ви точно не плануєте брати участь у територіальній обороні.

Домовтеся з рідними про «тривожне» місце зустрічі, якщо зникне мобільний зв'язок. Визначте, в яке безпечне місце можна поїхати - домовтеся з родичами з інших областей.

Якщо у вас є автомобіль, необхідно заправити його, взяти додаткове пальне, аптечку і запасне колесо.

Цілком імовірно, що це все вам не знадобиться, та ескалації не відбудеться, але можна перестрахуватися.

Як діяти в екстрених ситуаціях

Якщо ви чуєте сигнал тривоги, то щоб сховатися від обстрілів, потрібно спускатися в укриття.

Перед виходом з будинку перекрийте газо-, електро- та водопостачання, зачиніть вікна і вентиляційні отвори.

Якщо ви евакуюєтеся з міста, треба їхати подалі від стратегічних об'єктів, які можуть бути мішенню ворога (аеродроми, електростанції, залізничні вузли, органи влади, військові об'єкти, порти тощо).

Якщо відбувається обстріл, варто перечекати - не евакуюватися з міста і не виходити на відкритий простір.

Якщо ж ви опинилися на відкритому просторі, лягайте в якусь западину, закривши голову руками, а потім пересувайтеся перебіжками.

Запам'ятайте: цивільним людям не можна одягати камуфльований одяг або одяг кольору хакі, брати рюкзак такого кольору, людину в камуфляжі автоматично сприйматимуть як комбатанта - це може загрожувати її життю.

Краще носити темний одяг без будь-яких символів, який не привертає до себе увагу. Взимку слід одягатися зручно, тепло і багатошарово, не забувати про шапку, рукавиці, термобілизну і зручне взуття, яке «переживе» намокання.

Якщо російські війська будуть просуватися до Кременчука

У разі реальної військової загрози, просування лінії фронту в бік міста, на державному, регіональному та місцевому рівнях приймається рішення про евакуацію населення у безпечні райони.

Безпечні райони визначає Міністерство оборони України, виходячи із обстановки, що склалася.

Для організації проведення евакуації населення у Кременчуцькій міській територіальній громаді створені органи з евакуації, а саме:

міська комісія з питань евакуації;

15 збірних пунктів евакуації.

Збірні пункти евакуації

під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення катастрофічного затоплення

Хто підлягає евакуації Порядковий номер збірного пункту евакуації, його адреса Кількість евакуйованих, які проходять через збірний пункт евакуації Непрацююче населення мікрорайону №12 (північніше вулиці Гранітної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 1 ПрАТ «АвтоКрАЗ» – адміністративний будинок № 2 ПрАТ «АвтоКрАЗ», вул. Київська, 62 5500 Непрацююче населення мікрорайону №12 (південніше вулиці Гранітної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 2 ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» – КІДУЕП, проспект Свободи, 79 5323 Непрацююче населення мікрорайону №9 (Чередники північніше вулиці Європейської) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 3 Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум», вул. Гвардійська, 16 4874 Непрацююче населення мікрорайону №13 (Ревівка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 4 Заклад дошкільної освіти № 23, пров. Героїв Бреста, 40 3160 Непрацююче населення Потоківського старостинського округу підприємства, установи, організації на території округу ЗПЕ № 5 ПАТ «Укртатнафта» – палац культури «Нафтохімік», проспект Лесі Українки, 33 3046 Непрацююче населення мікрорайону №19 (3-й Занасип) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 6 Департамент охорони здоров’я – міська дитяча лікарня, вул. Павлова, 16 3665 Непрацююче населення мікрорайону №14 (Щемилівка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 7 ПрАТ «Кременчукм’ясо» – Кременчуцька гімназія № 28, пров. О.Кошового, 5а 6625 Непрацююче населення мікрорайону №16 (Центр район Дормаш) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ №8 АТП-15307 – територія АТП, вул. Київська, 65/2 7408 Непрацююче населення мікрорайонів №7,8 (Млинки-Лашки) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ №9 ПрАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика» – територія фабрики, проспект Полтавський, 2а 5765 Непрацююче населення мікрорайонів №20,21,22 (Кострома, Крюків) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ №10 ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, Деївська гора у районі № 4 16606 Непрацююче населення мікрорайонів №23,24 (Раківка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ №11 ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», Деївська гора у районі № 5 16494 Непрацююче населення мікрорайону №15 (Центр південніше вулиці Соборної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ №12 Кременчуцький ліцей №30 «Олімп», вул. О.Кошового, 3 8000 Непрацююче населення мікрорайону №15 (Центр північніше вулиці Соборної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ №13 Кременчуцький ліцей №5 імені Т.Г.Шевченка, пров. Героїв Бресту , 65 9021 Непрацююче населення мікрорайону №18 (1,2-й Занасип) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ №14 Кременчуцька гімназія №27, проспект Свободи, 104 7061 Непрацююче населення мікрорайону №17 (Чередники південніше вулиці Європейської) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ №15 Кременчуцька гімназія №18, вул. Ватутіна, 25 6812

Після проходження через збірні пункти евакуації населення, що підлягає евакуації, формується в піші і транспортні колони, забезпечується його відправлення на пункти посадки на транспортні засоби та вихідні пункти руху пішки до безпечних районів (місць) розміщення.

Для перевезення населення з місць посадки від збірних пунктів евакуації до безпечних районів сплановано залучення:

залізничних поїздів;

транспортних засобів (автобусів та мікроавтобусів) 8-ми перевізників на договірних умовах;

власний транспорт громадян.

Під час евакуації транспорт виділяється в першу чергу незахищеним та мало мобільним групам населення: особам з інвалідністю, людям похилого віку, жінкам з малолітніми дітьми та іншим. Найбільш витривала частина населення може виводитися пішки у складі піших колон.

Зберігаємо спокій та віримо в українську армію! Все буде Україна!