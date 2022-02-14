Порядок денний — питання оборони: скликають позачергову сесію Кременчуцької міськради

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Завтра, 15 лютого, об 11.00, скликають позачергову сесію Кременчуцької міської ради. Про це стало відомо з джерел у виконкомі. Причина — питання оборони на випадок вторгнення РФ. Наразі відомо, що призначене засідання комісії з надзвичайних ситуацій у закритому режимі.

Розпорядження міського голови про сесію поки що не оприлюднене. Новина буде доповнюватися.

Нагадаємо, чергова сесія призначена на 24 лютого.