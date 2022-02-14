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Кременчук, Здоров'я

Усі заклади медицини Кременчука підписали договори з НСЗУ (оновлено)

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 465

 

Такими є дані НСЗУ

Станом на 13 лютого 15 надавачів медичних послуг у місті уклало 113 договорів на медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я. Прослідкувати стан укладання договорів можна на дашборді НСЗУ.

Очікували підписання два договори на стоматологічну допомогу – від «Міської дитячої стоматологічної поліклініки» та лікарні планового лікування (ЦРЛ), де теж надається стоматологічна допомога пацієнтам.

Станом на сьогодні, 14 лютого, на сайті НСЗУ з'явилася інформація про те, що ці договори вже підписані. Таким чином, 15 надавачів медичних послуг уклали 115 договорів. 

 

Процедура укладення договорів з НСЗУ, яка затягнулася, стала причиною затримки зарплат медикам. Особливо – у найбільшій лікарні «Кременчуцька». На останньому засіданні виконкому мер розпорядився максимально забезпечити виплати за рахунок міського бюджету, доки надійдуть кошти з НСЗУ.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: НСЗУ договори лікарня
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