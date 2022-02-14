У квітні розпочнуть зводити опори нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 345

Навесні містяни уже зможуть побачити, як ростуть конструкції мосту. У квітні планують будівництво пілонів – тобто прямокутних опор, на яких триматимуться вантові канати нового мосту. Про плани заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся 11 лютого в Харкові під головуванням Президента України.

- Не дивлячись на всі виклики, ми не змінюємо планів у межах реалізації програми «Велике будівництво», – зауважив Олександр Кубраков. – Зокрема, Кременчуцький міст так само ми плануємо добудувати до кінця наступного року. На об’єкті роботи тривають повним ходом. Із квітня очікуємо початок будівництва пілонів.

На даний час техніка забиває сталеві труби, які надалі сформують фундамент пілонів. Висота кожного – близько 115 метрів. Конструкція мосту складатиметься з північних і південних під’їзних шляхів та безпосередньо вантового мосту. Довжина останнього становитиме 720 м, він матиме 92 вантові канати. Уже бетонують і першу палю мосту.