У квітні розпочнуть зводити опори нового мосту у Кременчуці

Навесні містяни уже зможуть побачити, як ростуть конструкції мосту. У квітні планують будівництво пілонів – тобто прямокутних опор, на яких триматимуться вантові канати нового мосту. Про плани заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся 11 лютого в Харкові під головуванням Президента України.
На даний час техніка забиває сталеві труби, які надалі сформують фундамент пілонів. Висота кожного – близько 115 метрів. Конструкція мосту складатиметься з північних і південних під’їзних шляхів та безпосередньо вантового мосту. Довжина останнього становитиме 720 м, він матиме 92 вантові канати. Уже бетонують і першу палю мосту.
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