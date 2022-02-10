Бетонують першу палю кременчуцького мосту

Розпочали бетонування першої палі під час будівництва мосту через Дніпро у Кременчуці. Напередодні провели занурення палі на проєктну відмітку та її армування. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.
Роботи виконуються в акваторії річки за допомогою плавзасобів. Для бетонування підрядник застосовував 5 бетонозмішувачів, які перевозилися баржами до місця будівництва.
Використано майже 150 м³ бетону, який виготовлений на власному заводі підрядника.
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