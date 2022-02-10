5 речей про електронне направлення, які потрібно знати

Національна служба здоров'я України відповіла на п’ять питань про електронне направлення. Роз'яснення опублікували на сторінці НСЗУ у фейсбуці.
Логіка проста. Електронне направлення виписує той лікар, якому потрібні результати того чи іншого обстеження для оцінки стану здоров’я пацієнта. Це може бути лікар, який надає або первинну допомогу, а саме: сімейний лікар, терапевт, педіатр. Або лікар, який надає спеціалізовану допомогу - такий як гастроентеролог, онколог, невролог та інші.
Тобто лікар-спеціаліст теж може самостійно створювати е-направлення, і для цього пацієнтові не потрібно звертатись до лікаря ПМД, з яким укладено декларацію. Технічна можливість самостійно створювати в електронній системі охорони здоров’я направлення є у будь-якого лікаря, зареєстрованого в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), незалежно від форми власності закладу чи спеціальності лікаря.
Таким чином, якщо лікуючий лікар під час консультації призначає пацієнтові певні обстеження, то він і має створити відповідне направлення.
Ні. Коли пацієнт звертається за направленням до лікаря, наприклад, на консультацію, то він відразу вносить інформацію про надані послуги в електронну систему охорони здоров’я. І погашає направлення, якщо послуга надана в повному обсязі. Тож звернутись за одним і тим самим електронним направленням на консультацію до іншої лікарні та отримати цю послугу безоплатно не можна.
У жодній лікарні, яка має контракт з НСЗУ, не мають права відмовити пацієнту у наданні послуги без паперового варіанту направлення чи декларації. Головне, щоб пацієнт надав дійсний номер електронного направлення: прочитав його з смс або виписав цей номер на окремий аркуш.
Звичайно, попросити пацієнта надати роздрукований примірник електронного направлення в лікарні можуть. Наприклад, для того, щоб швидше побачити необхідну інформацію про послугу, за якою звернувся пацієнт. Це актуально, якщо в лікарні раптом вимкнено електроенергію або у медичного працівника немає доступу до ЕСОЗ з інших причин. Тож якщо маєте роздрукований примірник направлення - надайте його за проханням медичного працівника.
Електронне направлення діє у період впродовж одного року від створення. Але пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста, на які він направив пацієнта. Така інформація, зокрема, вказана в додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.
Так. Пацієнт, який уклав декларацію з лікарем приватного центру або лікарем-ФОП, вільно обирає заклад, в який планує звернутись, наприклад, на консультацію чи на обстеження. Головні умови при цьому:
До речі, це правило працює і навпаки. З електронним направленням сімейного лікаря, який працює в комунальному центрі ПМД, пацієнт може звернутись до законтрактованої приватної клініки по спеціалізовану медичну допомогу.
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