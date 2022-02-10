5 речей про електронне направлення, які потрібно знати

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 702

Національна служба здоров'я України відповіла на п’ять питань про електронне направлення. Роз'яснення опублікували на сторінці НСЗУ у фейсбуці.

Хто виписує електронне направлення пацієнту на призначені лікуючим лікарем обстеження?

Логіка проста. Електронне направлення виписує той лікар, якому потрібні результати того чи іншого обстеження для оцінки стану здоров’я пацієнта. Це може бути лікар, який надає або первинну допомогу, а саме: сімейний лікар, терапевт, педіатр. Або лікар, який надає спеціалізовану допомогу - такий як гастроентеролог, онколог, невролог та інші.

Тобто лікар-спеціаліст теж може самостійно створювати е-направлення, і для цього пацієнтові не потрібно звертатись до лікаря ПМД, з яким укладено декларацію. Технічна можливість самостійно створювати в електронній системі охорони здоров’я направлення є у будь-якого лікаря, зареєстрованого в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), незалежно від форми власності закладу чи спеціальності лікаря.

Таким чином, якщо лікуючий лікар під час консультації призначає пацієнтові певні обстеження, то він і має створити відповідне направлення.

Чи може пацієнт за одним направленням отримати одну й ту послугу у лікарів з різних медичних закладів, щоб порівняти результати?

Ні. Коли пацієнт звертається за направленням до лікаря, наприклад, на консультацію, то він відразу вносить інформацію про надані послуги в електронну систему охорони здоров’я. І погашає направлення, якщо послуга надана в повному обсязі. Тож звернутись за одним і тим самим електронним направленням на консультацію до іншої лікарні та отримати цю послугу безоплатно не можна.

Чи можуть пацієнту відмовити в лікарні у наданні послуги, якщо він назве номер направлення, але не зможе надати його роздрукований варіант?

У жодній лікарні, яка має контракт з НСЗУ, не мають права відмовити пацієнту у наданні послуги без паперового варіанту направлення чи декларації. Головне, щоб пацієнт надав дійсний номер електронного направлення: прочитав його з смс або виписав цей номер на окремий аркуш.

Звичайно, попросити пацієнта надати роздрукований примірник електронного направлення в лікарні можуть. Наприклад, для того, щоб швидше побачити необхідну інформацію про послугу, за якою звернувся пацієнт. Це актуально, якщо в лікарні раптом вимкнено електроенергію або у медичного працівника немає доступу до ЕСОЗ з інших причин. Тож якщо маєте роздрукований примірник направлення - надайте його за проханням медичного працівника.

Який термін дії електронного направлення?

Електронне направлення діє у період впродовж одного року від створення. Але пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста, на які він направив пацієнта. Така інформація, зокрема, вказана в додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.

Чи можна звернутись у комунальну лікарню, якщо електронне направлення пацієнту виписав сімейний лікар-ФОП?

Так. Пацієнт, який уклав декларацію з лікарем приватного центру або лікарем-ФОП, вільно обирає заклад, в який планує звернутись, наприклад, на консультацію чи на обстеження. Головні умови при цьому:

наявність електронного направлення;

заклад працює за контрактом з Національною службою здоров’я, і в межах договору з НСЗУ надає ті медичні послуги, які пацієнт планує отримати.

До речі, це правило працює і навпаки. З електронним направленням сімейного лікаря, який працює в комунальному центрі ПМД, пацієнт може звернутись до законтрактованої приватної клініки по спеціалізовану медичну допомогу.