3-місячна дитина померла у реанімації Глобиного

9 лютого у реанімаційному відділенні Центральної районної лікарні міста Глобине, померла тримісячна дівчинка.
У нещодавно народженого немовляти з’явилися ознаки застуди. Батьки повезли дитину у приватну клініку до Кременчука, де дитині призначили лікування.
Через деякий час стан здоров’я немовляти погіршився і вони звернулися до медиків у Глобиному. Ті негайно госпіталізували дівчинку до реанімації, де вона впала в кому і більше не прийшла до тями. Попередньо вважається, що у дівчинки був менінгіт. Точну інформацію надасть судово-медична експертиза.
Поліція порушила кримінальну справу за ст.115 ККУ (Умисне вбивство). Це стандартна процедура, потім слідство перекваліфікує справу по статті, під яку підпадає подія, коли будуть відомі всі факти.
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