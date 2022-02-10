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3-місячна дитина померла у реанімації Глобиного

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 467

 
Впала в кому і більше не прийшла до тями

9 лютого у реанімаційному відділенні Центральної районної лікарні міста Глобине, померла тримісячна дівчинка.

У нещодавно народженого немовляти з’явилися ознаки застуди. Батьки повезли дитину у приватну клініку до Кременчука, де дитині призначили лікування.

Через деякий час стан здоров’я немовляти погіршився і вони звернулися до медиків у Глобиному. Ті негайно госпіталізували дівчинку до реанімації, де вона впала в кому і більше не прийшла до тями. Попередньо вважається, що у дівчинки був менінгіт. Точну інформацію надасть судово-медична експертиза.

Поліція порушила кримінальну справу за ст.115 ККУ (Умисне вбивство). Це стандартна процедура, потім слідство перекваліфікує справу по статті, під яку підпадає подія, коли будуть відомі всі факти.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: дитина смерть Глобине
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