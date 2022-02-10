Видатки держбюджету на оборону пропонують терміново збільшити на 11,6 млрд грн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 370 Коментарів: 2

На порталі Верховної Ради України вчора оприлюднений законопроєкт №7012-1 про внесення змін до державного бюджету на 2022 рік. Ним передбачається збільшити видатки Міністерства оборони у поточному році на 11 млрд 607 млн грн для підвищення обороноздатності держави. Зокрема, пропонується 8 млрд грн направити на поетапне підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, 2 млрд 450 млн грн – на відновлення непорушних запасів обмундирування та індивідуальних засобів захисту (шоломів та бронежилетів), та 1 млрд 152 млн грн – на забезпечення формування Сил Територіальної оборони.

Метою законопроєкту є «забезпечення термінового збільшення видатків Міністерству оборони для підвищення обороноздатності держави в умовах посилення агресивних дій з боку Російської Федерації біля кордонів з Україною». А його автором став голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Законопроєкт підготовлений на виконання Указу Президента України від 1 лютого №36/2022 «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії».

Як йдеться у Пояснювальній записці до нього, «затверджений на 2022 рік обсяг видатків за фондом оплати праці не дозволяє здійснити підвищення розмірів грошового забезпечення всім категоріям військовослужбовців, а лише дає можливість забезпечити виплату грошового забезпечення на рівні минулого року та індексацію доходів всіх категорій військовослужбовців, а також здійснити диференційований підхід до підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців за найбільш кваліфікованими спеціальностями». Після внесення змін до держбюджету Міноборони має отримати необхідний для цього ресурс.

Наше видання нещодавно писало на цю актуальну тему – «Чому військовослужбовцям вирішили терміново підвищити грошове забезпечення?»

Зауважимо, що вчора на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі Україна отримує найвищий рівень підтримки та допомоги у безпековій, оборонній та економічній сферах. Зокрема, країна отримала військову допомогу на $1,5 млрд.

- Наші партнери вже спрямували в Україну військову оборонну допомогу орієнтовно на 1,5 млрд доларів. Ще низка країн розглядають можливість надання військової та фінансової допомоги Україні. Від імені всього Уряду ще раз дякую міжнародним партнерам за вагомий внесок у посилення обороноздатності нашої держави, — сказав Денис Шмигаль.