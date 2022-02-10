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У Кременчуці проведуть конкурс соціальних програм та проєктів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 218

 

Відповідний проєкт рішення міськвиконкому оприлюднений на сайті міської ради

Метою конкурсу визначено «підтримку соціальних та громадських ініціатив населення міста, вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі, збільшення інвестицій у соціальну сферу».

У проєкті рішення міськвиконкому йдеться про оголошення конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових організацій в період з 1 по 31 березня 2022 року. Крім того, затверджується Положення про конкурс та визначається його організатор – начальник управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради. Розгляд надісланих проєктів та визначення переможців конкурсу заплановано провести до 31 липня.

Бюджет конкурсу визначений у 100 тис. грн, а в якості пріоритетів виділені наступні напрямки:

  • збереження навколишнього середовища;
  • розвиток молодіжної культури;
  • популяризація спорту та здорового способу життя;
  • розвиток неформальної освіти;
  • національно-патріотичне виховання молоді;
  • розвиток лідерства та волонтерського руху серед молоді.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук конкурс міська рада
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