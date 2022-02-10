У Кременчуці проведуть конкурс соціальних програм та проєктів

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Метою конкурсу визначено «підтримку соціальних та громадських ініціатив населення міста, вирішення соціальних проблем у молодіжному середовищі, збільшення інвестицій у соціальну сферу».

У проєкті рішення міськвиконкому йдеться про оголошення конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових організацій в період з 1 по 31 березня 2022 року. Крім того, затверджується Положення про конкурс та визначається його організатор – начальник управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради. Розгляд надісланих проєктів та визначення переможців конкурсу заплановано провести до 31 липня.

Бюджет конкурсу визначений у 100 тис. грн, а в якості пріоритетів виділені наступні напрямки: