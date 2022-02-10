При інсульті найважливіше - це час: як рятують пацієнтів у лікарні імені Богаєвського

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 510

Працівники Першої міської лікарні імені Богаєвського 10 лютого взяли участь у тренінгу з підвищення якості надання допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом та удосконалення проведення тромболізису. До Кременчука завітали тренери з Полтави, Харкова та Херсону. Вони не лише поділилися власним досвідом, й а надали корисні рекомендації щодо проведення процедури та того, як зберегти дорогоцінний час при лікуванні таких пацієнтів.

Перша міська лікарня імені Богаєвського - єдиний медичний заклад Кременчука, який має договір з НСЗУ з надання допомоги під час інсульту. Тромболізис тут проводять з 2020 року, тоді провели 38 таких процедур. Наступного року - вже 68, а за січень та лютий поточного року тромболізис зробили 16-ти пацієнтам.

- Реформа вторинної медицини спеціалізованого рівня розпочалася в Україні з 2018 року. Я очолюю той колектив, ту команду, яка почула та вчасно «зловила хвилю». У нас є неврологічне відділення, з 2019 року маємо пакет на надання послуг пацієнтам з ішемічним інсультом. Цей шлях був дуже непростим: непросто було подати документи, ми ретельно до цього готувалися та створили команду, яка неодноразово проходила навчання. Наше підприємство стало одним з перших в Україні, яке не побоялося і провело закупівлю необхідних препаратів. А в минулому році у нас з'явився й пакет з реабілітації пацієнтів з ішемічним інсультом, - розповіла директорка лікарні Галина Бородянець.

На початку тренінгу гості разом з лікарями пройшли маршрутом, який проходить кожен пацієнт з ішемічним інсультом: з приймального відділення його доправляють на комп'ютерну томографію, а вже потім приймають рішення про проведення тромболізису. Томограф знаходиться в окремому приміщенні, і тренери зробили слушне зауваження про те, що автомобілі «швидкої» можуть підвозити пацієнта одразу туди, аби зберегти дорогоцінний час. На тренінгу були присутні й працівники «швидкої», які підтвердили, що це цілком реально. В Кременчуці існує окремий телефон для таких випадків, тож комунікація лікаря зі швидкою налагоджена досить добре.

На наступному етапі медикам запропонували наочно проодемонструвати, як відбувається процес - від моменту, коли «швидка» доставила пацієнта і до початку тромболізису. Серед присутніх обрали представників усіх ланок: працівника «швидкої», медсестру та лікаря. Ще один лікар взяв на себе роль пацієнта. Усім роздали матеріали з даними та інструкціями, привезли каталку, і процес розпочався. Звісно, все відбувалося трохи не так, як буває насправді, але не можна було не відзначити професіоналізм та злагодженість роботи команди.

Після інтерактивної частини учасники поділилися враженнями. Представник швидкої допомоги зазначив, що на доставку пацієнта на комп'ютерну томографію часу дали замало - адже в реальному житті рідко вдається встигнути зробити усе за 5 хвилин. Медсестра теж сказала про те, що в реальності все відбувається дещо інакше, проте вона була цілком задоволена рівнем як комунікацією з лікарем, так і детальністю його інструкцій. З точки зору лікаря, єдиним недоліком став брак даних про пацієнта - адже насправді зазвичай відомо, які ліки він приймає, проте тут цього не знав ніхто. «Пацієнт» же сказав, що відчуття були досить незвичними - адже він вперше дивився на роботу колег зі іншого боку.

Тренери дали кілька слушних рекомендацій, які допоможуть покращити процес та пришвидшать його. Приміром, на той впадок, коли пацієнт не пам'ятає, як називаються ліки, які він приймає, медикам порадили тримати в телефоні фотографії кількох основних препаратів, що призначають при хронічних захворюваннях серцево-судинної системи. Це дозволить зекономити час та уникнути помилок при подальшому лікуванні.

А ще гості наголосили на тому, що не потрібно питати згоди родичів на проведення процедури тромболізису: у цьому випадку достатньо згоди самого пацієнта. Він не обов'язково має підписувати папери - достатньо усної згоди або навіть кліпання очима. Кременчуцькі лікарі зазначили, що іноді складно буває пояснити, що таке тромболізис - особливо людям похилого віку. У таких випадках їм порадили говорити простими словами, не вдаючись до складних медичних термінів.

Окремо торкнулися теми інсультів при COVID-19, адже вони тяжчі та мають більшу летальність. Лікарі наголосили на тому, що ковід не є причиною для відмови від тромболізису попри те, що в такому випадку апарат КТ має бути оброблений та продезинфікований належним чином.

Під час тренінгу фахівці Першої міської лікарні імені Богаєвського в черговий раз довели, що знають свою справу - але продовжують вдосконалювати навички. Адже у випадку ішемічного інсульту важлива кожна хвилина, і злагоджена та впевнена робота команди є запорукою того, що пацієнт зможе повернутися до повноцінного життя після проходження лікування.



