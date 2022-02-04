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Топ новина, Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Погляньте на будівництво мосту в Кременчуці з борту судна разом з «Телеграфом» (Доповнено)

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 2 217

 

Престур від Служби автомобільних доріг України на будівництво нового мосту

Як виглядає будівництво нового мосту у Кременчуці? Сьогодні Служба автомобільних доріг України запросила журналістів подивитися, як зароджується і росте новий 3-кілометровий вантовий міст. До локації в акваторії Дніпра журналістів доправили швидкісним судном.

У акваторії Дніпра мостобудівники зараз зводять пілони, які будуть висотою близько 115 метрів. 36-метрові сталеві труби занурюють у дно ріки, аби потім утворити опори споруди. Допомагає працювати на скованому льодом Дніпрі буксир-криголам, який забезпечує безперебійний рух суден під час зведення опор мосту.

Як виглядатиме новий кременчуцький міст: 3-D модель

Нагадаємо, міст будує турецька компанія «Догуш» на замовлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області в рамках програми «Велике будівництво».

Переможцем тендеру на будівництво мосту у Кременчуці визнали турецьку «Догуш», ціна питання – 11,3 млрд грн

Заступник голови Укравтодору Андрій Івко назвав міст у Кременчуці пріоритетом. Огляд будівництва приурочений до річниці підписання контракту з компанією Догуш.

Івко заявив, що Укравтодор та підрядник планують прискорити будівництво мосту, оскільки він важливий для Кременчука.

Цьогоріч уже виділено 700 млн грн, але кошти виділятимуться ще, запевнив пан Івко.

Представник компанії «Догуш» Серкан Місіріогли зазначив, що задіяний найкращий бетон для будівництва

 

Планується працевлаштувати до 1000 осіб. Будівництво розраховане на 3 роки. Щоб працювати взимку, задіяний криголам.

Також пообіцяли, що міст буде найкращим в Україні.

Представники фірми повідомили, що планується скоротити термін будівництва, тобто звести до кінця 2023, або початку 2024 року. Та представник турецької сторони уточнив, що планується термін будівництва до 36 місяців.

 

 

Керівник проєкту Ердінч Улусой сказав, що роботи не припиняються навіть вночі. Найскладніше зараз це погодні умови.

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Автор: Татьяна Донченко Відео: Юлія Волинська
Теги: ремонт моста
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