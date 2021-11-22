Як виглядатиме новий кременчуцький міст: 3-D модель

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 2 102

Перші 5 металевих труб, які слугуватимуть фундаментом лівого пілону мосту через Дніпро в Кременчуці, вже частково занурені в проєктне положення. Довжина кожної – 36 м, діаметр – 2 м. Для одного пілону необхідно 40 труб. Максимальна глибина, на яку будуть занурені труби, – 50 м.

Спільно з компанією Doğuş Grubu Служба автомобільних доріг у Полтавській області підготувала 3-D модель будівництва майбутніх пілонів.

Всі роботи виконуються в акваторії річки. За допомогою віброзанурювача труба влаштовується на глибину 6-7 м. Потім ударним дизель молотом відбувається занурення до проєктної відмітки. Після цього розпочнемо буріння, всередині труби, аби вибрати геологічні породи. Коли ці роботи виконані, влаштовуємо металевий каркас, проводимо бетонування труби та влаштування монолітної основи над водою.

Цього тижня очікують прибуття чергової партії труб. Для їх складування підготовлений спеціальний майданчик. Ще одна партія знаходиться на розмитненні в Херсоні.

Новий міст з підходами будується паралельно до наявного Крюківського. На правому березі Дніпра він виходитиме на набережну, де сполучатиметься з трасою Н-08 Бориспіль-Маріуполь. Також буде розв’язка з можливістю з’їзду на Літературний провулок. На лівому березі міст закінчуватиметься на Великій набережній зі з’їздом на Флотську вулицю.

Роботи виконує компанія Doğuş. В процесі задіяні 172 фахівці з Туреччини та України, зокрема 88 працівників з Українита 84 з Туреччини.