Кременчуцький живодер змінив дислокацію: свіжу шкірку тваринки знайшли на Правобережжі (18+)

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 666 Коментарів: 1

Якщо щось про це знаєте - повідомте поліцію

22 листопада на вул. Сербіченка, біля школи №9, кременчужани знайшли свіжу шкірку тварини, схожої на кота. Про це повідомили у h.kremenchug.

Нагадаємо, що на минулому тижні обдерті шкури собак знайшли у пров. Героїв Бреста. Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами) і просить надавати будь-яку інформацію, що допоможе у розслідуванні справи за тел. +380 (98) 739 26 30 чи 102.

