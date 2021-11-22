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Кременчуцький живодер змінив дислокацію: свіжу шкірку тваринки знайшли на Правобережжі (18+)

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 666 Коментарів: 1

 

Якщо щось про це знаєте - повідомте поліцію

22 листопада на вул. Сербіченка, біля школи №9, кременчужани знайшли свіжу шкірку тварини, схожої на кота. Про це повідомили у h.kremenchug.

Нагадаємо, що на минулому тижні обдерті шкури собак знайшли у пров. Героїв Бреста. Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами) і просить надавати будь-яку інформацію, що допоможе у розслідуванні справи за тел. +380 (98) 739 26 30 чи 102.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: жорстоке поводження жестокое обращение с животными
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Коментарі: 1

294
Pereselenets:
Сьогодні, 12:34

Похоже, кто-то купит сегодня вкусный пирожок с мясом...


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