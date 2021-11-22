Філобутоністка Ольга Івушкіна показала кременчужанам потаємну колекцію

У 1939 році в Чикаго з'явилося перше товариство людей, які збирають ґудзики. Китайський колекціонер Бо Джинфанг зібрав колекцію ґудзиків, що налічувала 110 тис. примірників, після чого його ім'я занесли до Книги рекордів Гіннесса.

Мідні ґудзики, які були на формі американських поліцейських, наприкінці 19 століття д али поліцейським прізвисько «копи». Джеймс Харпер, обраний мером Нью-Йорка в 1844 році, ввів нову форму для поліцейських. Відмінною її особливістю були блискучі мідні ґудзики. Мідь англійською мовою звучить як «cooper». Саме завдяки мідним ґудзикам поліцейських незабаром стали називати «копами». Схоже, що це прізвисько ґудзики закріпили за ними назавжди.