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Електросамокати: кременчужанам розповіли, як убезпечити себе під час поїздки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 384

 

Купуючи чи орендуючи самокат, варто не лише перейматись зручностями, але й дотримуватись правил дорожнього руху та дбати про безпеку його учасників

Електросамокати, моноколеса, гіроскутери та сеґвеї стали складовою урбанізації, і в часи пандемії COVID-19 вони набули ще більшої популярності - адже гарантують не лише вільне, а й швидке пересування містом.

Купуючи чи орендуючи самокат, варто не лише перейматись зручностями, але й дотримуватись правил дорожнього руху та дбати про безпеку його учасників.

На жаль, останнім часом частішають новини про аварії, збільшення рівня травматизму та навіть випадки смертельних ДТП за участю електротранспорту.

У МОЗ наводять дані  Henry Ford Health System, некомерційної організації охорони здоров’я, що має низку медичних центрів і лікарень у штаті Мічиган (США). З 2017 року, коли набули поширення сервіси оренди електросамокатів, почала зростати кількість травм шиї та голови. Вони становлять 28% від усіх звернень з аналогічними травмами, що були зареєстровані у США з 2009 по 2019 рік.

Також серед найпоширеніших серед власників електросамокатів травм такі:

  • пошкодження внутрішніх органів, зокрема і черепно-мозкові травми ‒ 32%;
  • струс мозку ‒ 11%;
    переломи ‒ майже 8%;
  • забої та садна ‒ 15%;
  • рвані рани ‒ 25%.

В Україні електросамокати поки що не мають чіткого статусу у законодавстві. Однак робота в цьому напрямку вже почалася.

В Україні можуть запровадити штрафи для водіїв електросамокатів

Статистика свідчить, що аварії за участю електросамокатів стаються через численні перешкоди у місті: бордюри, стовпи, кришки люків. Також травми можна отримати через несправність гальм, коліс. Часто відволікання водія електросамоката призводить до аварії за участю інших транспортних засобів чи пішоходів.

Задля уникнення небезпечних ситуацій і травмування варто:

  • одягати шолом;
  • під час пересування у сутінках чи темряві одягати жилети або інший одяг зі світловідбивними елементами;
  • не використовувати самокат, якщо не впевнені у його справності;
  • не пересуватись легким електротранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
  • не перевозити пасажирів, якщо це не передбачено моделлю транспортного засобу;
  • під час руху не користуватись смартфоном;
  • дотримуватись правил дорожнього руху, користуватися велодоріжками та дорогами в одному напрямку із загальним рухом транспорту.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електросамокати травми рекомендації
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