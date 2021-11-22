Електросамокати: кременчужанам розповіли, як убезпечити себе під час поїздки

Купуючи чи орендуючи самокат, варто не лише перейматись зручностями, але й дотримуватись правил дорожнього руху та дбати про безпеку його учасників
Електросамокати, моноколеса, гіроскутери та сеґвеї стали складовою урбанізації, і в часи пандемії COVID-19 вони набули ще більшої популярності - адже гарантують не лише вільне, а й швидке пересування містом.
Купуючи чи орендуючи самокат, варто не лише перейматись зручностями, але й дотримуватись правил дорожнього руху та дбати про безпеку його учасників.
На жаль, останнім часом частішають новини про аварії, збільшення рівня травматизму та навіть випадки смертельних ДТП за участю електротранспорту.
У МОЗ наводять дані Henry Ford Health System, некомерційної організації охорони здоров’я, що має низку медичних центрів і лікарень у штаті Мічиган (США). З 2017 року, коли набули поширення сервіси оренди електросамокатів, почала зростати кількість травм шиї та голови. Вони становлять 28% від усіх звернень з аналогічними травмами, що були зареєстровані у США з 2009 по 2019 рік.
Також серед найпоширеніших серед власників електросамокатів травм такі:
В Україні електросамокати поки що не мають чіткого статусу у законодавстві. Однак робота в цьому напрямку вже почалася.
Статистика свідчить, що аварії за участю електросамокатів стаються через численні перешкоди у місті: бордюри, стовпи, кришки люків. Також травми можна отримати через несправність гальм, коліс. Часто відволікання водія електросамоката призводить до аварії за участю інших транспортних засобів чи пішоходів.
Задля уникнення небезпечних ситуацій і травмування варто:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.