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На Полтавщині у пожежі загинули двоє

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 387

 

Орієнтовна причина загоряння - порушення правил безпеки під час паління

22 листопада о 7.32 на вул. Панаса Мирного в селі Замостище, Лубенського району сталася пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальникам про подію повідомила сусідка. В ході ліквідації загорання, в одній із кімнат будинку виявили 2 тіла без ознак життя: 56-річного чоловіка та 41-річного жінки. Вогонь знищив 5 кв. м підлоги та стін, диван, вікна та речі домашнього ужитку, закоптив 70 кв. м стін. Сам будинок вдалося врятувати від знищення вогнем.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки. Орієнтовна причина загоряння - порушення правил безпеки під час паління.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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