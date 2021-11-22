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Кременчук, Афіша

Кременчужан закликають долучитися до маніфесту проти домашнього насильства

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 175

Долучитися можна у сквері Бабаєва

Реальний внесок починається з твого слова - висловись з приводу домашнього насильства і твій меседж побачить все місто! У Кременчуці відбудеться Всеукраїнська акція проти домашнього насильства.

Фотофакт: вчора у Кременчуці пройшла акція проти домашнього насильства

25 листопада з 14.00 до 16.00 в сквері ім. Бабаєва напиши слова підтримки постраждалим від домашнього насильства, побажання чи заклик до боротьби з насильством і твоє послання з'явиться на бордах усього міста.

Зобивши селфі з хештегом #Кременчук_проти_насильства, ти візьмеш участь у розігрші. Три переможця з кожного міста отримають призи від Фонду ООН в галузі народонаселення UNFPA.

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Автор: Альона Душенко
Теги: домашнє насильство
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