Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"

Это выражение о том, когда человек терпит, терпит и происходит что-то, человек взрывается! Причём может произойти какая-то мелочь, но эмоциональный сосуд переполнен, нет сил больше терпеть, крышка открывается в итоге получаем скандалы, истерики.

Эмоциональный сосуд можно представить так - человек это кувшин, а что внутри кувшина - это наши эмоции, которыми наполнен каждый человек.

Пока мы ещё дети наш эмоциональный сосуд быстро опустошается, потому что дети сразу же проявляют эмоции.

Но вот уже в возрасте постарше, мы начинаем копить эмоции. Кто-то умеет проживать негативные эмоции, а кто-то сдерживает их в себе.

Так вот, когда мы сдерживаем эмоции, наш эмоциональный сосуд наполняется и наполняется, содержимое нашего кувшина уже хочет вылиться наружу, но мы одеваем крышку, не даём выйти наружу нашим эмоциям, у кого-то эта крышка не выдерживает и человек взрывается.

Но кто-то, ставит кирпич на эту крышку и начинаются проблемы с алкоголем, возникает заедание проблем, психосоматические заболевания.

Поэтому очень важно экологично опустошать наш эмоциональный сосуд, чтобы не страдали ни ваши близкие, ни вы сами.



