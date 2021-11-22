Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
БлогЪ
Валентина Кузьменко
Эмотолог - консультант по работе с эмоциями

Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"

Сьогодні, 14:30
145

Это выражение о том, когда человек терпит, терпит и происходит что-то, человек взрывается! Причём может произойти какая-то мелочь, но эмоциональный сосуд переполнен, нет сил больше терпеть, крышка открывается в итоге получаем скандалы, истерики.

Эмоциональный сосуд можно представить так - человек это кувшин, а что внутри кувшина - это наши эмоции, которыми наполнен каждый человек.

Пока мы ещё дети наш эмоциональный сосуд быстро опустошается, потому что дети сразу же проявляют эмоции.

Но вот уже в возрасте постарше, мы начинаем копить эмоции. Кто-то умеет проживать негативные эмоции, а кто-то сдерживает их в себе.

Так вот, когда мы сдерживаем эмоции, наш эмоциональный сосуд наполняется и наполняется, содержимое нашего кувшина уже хочет вылиться наружу, но мы одеваем крышку, не даём выйти наружу нашим эмоциям, у кого-то эта крышка не выдерживает и человек взрывается.

Но кто-то, ставит кирпич на эту крышку и начинаются проблемы с алкоголем, возникает заедание проблем, психосоматические заболевания.

Поэтому очень важно экологично опустошать наш эмоциональный сосуд, чтобы не страдали ни ваши близкие, ни вы сами.


1
Теги:
Прокоментувати статтю можна на сторінці автора у соціальних мережах - перейти

ТОП-3 думок за тиждень

Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
15.11.2021, 18:01
5 492
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Вчора, 10:00
1 580
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
17.11.2021, 13:00
1 187

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Вверх