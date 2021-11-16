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Кременчук, Надзвичайні новини

Фотофакт: вчора у Кременчуці пройшла акція проти домашнього насильства

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 167

 

Не соромтеся звертатися по допомогу

15 листопада у Кременчуці пройшла акція, спрямована на привернення уваги до проблеми домашнього насильства.

- В Україні щороку близько 600 жінок гине від рук домашніх кривдників. Кожна п'ята жінка стикається з домашнім насильством. Лише 10% звертаються по допомогу. Прошу вас не мовчіть. Звертайтесь за допомогою. В Кременчуці вже рік працює група взаємодопомоги постраждалим. Ми маємо досвід доведення справи до суду та притягнення кривдника до відповідальності. Тел. групи 0967969630. Гаряча лінія 116123. Поліція 102, - просять учасники акції.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: фейсбук Марини Орлової
Теги: сімейне насилля
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