Зведений загін поліцейських Полтавщини вирушив у зону ООС

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 331

Перед цим вони пройшли навчання

Сьогодні, 16 листопада, для забезпечення правопорядку, підтримання публічної безпеки та захисту прав громадян на території проведення операції Об’єднаних сил вирушив зведений загін поліцейських Полтавської області.

Заступник начальника поліції області Максим Ахрамєєв побажав бійцям успішного виконання бойових завдань на сході країни та наголосив під час інструктажу на суворому дотриманні дисципліни та законності. Порадив поліцейським триматися одне одного та бути мужніми й відважними.

- Бажаю всім міцного здоров’я, незламного духу, успішного виконання поставлених перед вами завдань, підтримки рідних і близьких та повернутися додому живими і неушкодженими, - насамкінець зазначив заступник начальника поліції області.

Перед цим на базі тренінгового центру поліції Полтавщини пройшли навчальні збори для поліцейських, які відряджаються в рамках чергової ротації в зону проведення Операції об’єднаних сил. Окрім того, на військовому стрілецькому полігоні з правоохоронцями проведені практичні заняття з вогневої підготовки.