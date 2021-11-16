Зведений загін поліцейських Полтавщини вирушив у зону ООС

Сьогодні, 16 листопада, для забезпечення правопорядку, підтримання публічної безпеки та захисту прав громадян на території проведення операції Об’єднаних сил вирушив зведений загін поліцейських Полтавської області.
Заступник начальника поліції області Максим Ахрамєєв побажав бійцям успішного виконання бойових завдань на сході країни та наголосив під час інструктажу на суворому дотриманні дисципліни та законності. Порадив поліцейським триматися одне одного та бути мужніми й відважними.
Перед цим на базі тренінгового центру поліції Полтавщини пройшли навчальні збори для поліцейських, які відряджаються в рамках чергової ротації в зону проведення Операції об’єднаних сил. Окрім того, на військовому стрілецькому полігоні з правоохоронцями проведені практичні заняття з вогневої підготовки.
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