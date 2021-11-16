Чотири забутих дитсадка: у мерії Кременчука так і не представили весь графік завершення робіт

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 242

Сьогодні, 16 листопада, під час мітингу батьки дошкільнят запитували міського голову про дитсадок №5, якого немає у графіку завершення робіт. У цьому ж графіку, який мер представив 5 листопада немає й садочків №3, №13, №26 — усього чотирьох об'єктів. Мер обіцяв надати уточнений графік — та на даний час його так і не представили батькам вихованців.

Під час батьківського мітингу він відзвітував, що в дитсадку №5 повністю встановлені вікна, внутрішні роботи з улаштування відкосів та підвіконь ще тривають. Так само триває утеплення стін.

Батьки скаржилися, що у дитсадку №5 внутрішні роботи зупинені взагалі. Мер сказав, що зараз включити всі сади у графік поки що неможливо. Після завершення робіт у дитсадках №11 та №25 будівельників переведуть на дитсадки №62 та №70.

Нагадаємо, дитсадки №11 та №70 будівельники обіцяли завершити вже 14 числа, але знову н встигли.