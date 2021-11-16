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Кременчук, Освіта

Чотири забутих дитсадка: у мерії Кременчука так і не представили весь графік завершення робіт

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 242

 

Судячи з усього, підряднику не вистачає будівельників

Сьогодні, 16 листопада, під час мітингу батьки дошкільнят запитували міського голову про дитсадок №5, якого немає у графіку завершення робіт. У цьому ж графіку, який мер представив 5 листопада немає й садочків №3, №13, №26 — усього чотирьох об'єктів. Мер обіцяв надати уточнений графік — та на даний час його так і не представили батькам вихованців.

Під мерією знову мітингували батьки

Під час батьківського мітингу він відзвітував, що в дитсадку №5 повністю встановлені вікна, внутрішні роботи з улаштування відкосів та підвіконь ще тривають. Так само триває утеплення стін.

Батьки скаржилися, що у дитсадку №5 внутрішні роботи зупинені взагалі. Мер сказав, що зараз включити всі сади у графік поки що неможливо. Після завершення робіт у дитсадках №11 та №25 будівельників переведуть на дитсадки №62 та №70.

Нагадаємо, дитсадки №11 та №70 будівельники обіцяли завершити вже 14 числа, але знову н встигли.

Великий провал за великі гроші: чому у Кременчуці паралізована робота 11 дитсадків
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: мітинг дитсадки ремонт термомодернізація
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