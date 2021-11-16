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У Кременчуці патрульні врятували Бонда

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 24

Собаку збила машина

15 листопада кременчуцькі патрульні допомогли травмованому собаці.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, копи отримали виклик про ДТП на проспекті Свободи. Прибувши за адресою, інспектори дізналися від очевидців, що авто наїхало на собаку, який переходив проїжджу частину разом з господарем. Сам же водій залишив місце пригоди, навіть не зупинившись.

Не гаючи часу, патрульні доставили службовим автомобілем постраждалого до КП «Спецсервіс-Кременчук» для надання йому медичної допомоги. Зараз Бонд перебуває на лікуванні, загрози життю немає.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція собака ДТП
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