У Кременчуці патрульні врятували Бонда

Собаку збила машина
15 листопада кременчуцькі патрульні допомогли травмованому собаці.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, копи отримали виклик про ДТП на проспекті Свободи. Прибувши за адресою, інспектори дізналися від очевидців, що авто наїхало на собаку, який переходив проїжджу частину разом з господарем. Сам же водій залишив місце пригоди, навіть не зупинившись.
Не гаючи часу, патрульні доставили службовим автомобілем постраждалого до КП «Спецсервіс-Кременчук» для надання йому медичної допомоги. Зараз Бонд перебуває на лікуванні, загрози життю немає.
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