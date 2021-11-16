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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці триває турнір з шахів - результати змагань

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 289

 

Вітаємо наших спортсменів

11-13 листопада в СК «Нафтохімік» відбулися кваліфікаційні змагання на виконання 2 розряду. Про це Телеграфу розповів тренер Андрій Зазуляк.

10 юних учасників з КМЦПО «Лідера», «Каїсси», «Авангарду» та СК «Нафтохімік» протягом 9 турів зійшлися в круговому турнірі. Юні шахісти боролись за підвищення в класі та нагороди. Майже до останнього туру 4 учасника мали шанси на розряд. У підсумку маємо 2 виконання розряду:

  • 1 місце Марина Сьоміна 8 з 9 очок
  • 2 місце Мирослав Кухарчук 7 очок
  • 3 місце Марина Риндіна 6.5, лише пів очка не вистачило до виконання
  • 4 місце Михайло Ходаковський 6 з 9 очок, за крок до розряду.
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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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