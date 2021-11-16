У Кременчуці триває турнір з шахів - результати змагань

11-13 листопада в СК «Нафтохімік» відбулися кваліфікаційні змагання на виконання 2 розряду. Про це Телеграфу розповів тренер Андрій Зазуляк.
10 юних учасників з КМЦПО «Лідера», «Каїсси», «Авангарду» та СК «Нафтохімік» протягом 9 турів зійшлися в круговому турнірі. Юні шахісти боролись за підвищення в класі та нагороди. Майже до останнього туру 4 учасника мали шанси на розряд. У підсумку маємо 2 виконання розряду:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.