Графік ремонтів у Кременчуці: коли який садок вийде з ремонту

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 895

У графіку немає чотирьох об'єктів, у тому числі дитсадка №5



5 листопада на спільному засіданні депутатських комісій до рук журналістів Телеграфа потрапив графік завершення ремонтів у кременчуцьких дитсадках. Трохи раніше під мерією батьки змусили мера підписати такий же.

З графіку зрозуміло, що закриті зараз дитсадки №2, 11, 18, 25, 62, 64 та 70. В деяких ще потрібно влаштувати відкоси, в інших – утеплити фасади, в деяких – і те, й інше.

Дитсадки №2, №11 та №62 відкриють у період із 15 по 21 листопада, №64 та №70 – з 13 по 19 грудня. Садок №25 почне приймати дітей орієнтовно 22-28 листопада, №18 – з 29 листопада до 5 грудня.

З'ясувалося, що у графіку немає чотирьох об'єктів: №3, №5, №13, №26. Батьки прийшли на комісію і вимагають включити ці дитсадки.

Мама дитини з садочка №18 розповіла, що в червні у дитсадку поміняли вікна, з тих пір жодного будівельника там не було.

Вона каже, що батьки самі виносили сміття та демонтовані вікна. Завідувачка дитсадка запевнила, що сьогодні прийшло 2 працівника.

Не включені у графік дитсадки мають включити до кінця дня та оприлюднити.

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Мама дитини із дитсадка №18 звернула увагу, що групи потребують повного ремонту після встановлення вікон, бо там розруха. Питала, за які кошти це робити, але відповіді не отримала.

Завідувачка каже, що в закладі є залишки шпалер, і вони їх поклеять, вийдуть вихователі та молодші вихователі.

Керівник управління капітального будівництва Микола Воловик каже, що види оздоблювальні роботи мали бути передбачені. І будівельники не повинні залишати сміття по собі, це підтвердив директор КМЕК Вадим Качан.

Іван Вагнер, директор представництва азербайджанської компанії «Арт Проже», яка виступає генеральним підрядником проєкту, не зміг відповісти, скільки людей працює на ремонтах в дитсадках. Батьки відповіли за нього, у 18 двоє, у 5 один робітник.