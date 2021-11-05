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«Благоустрій Кременчука» купує вживаний кросовер, ціна питання 415 тис грн

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 895 Коментарів: 3

 

На Prozorro з’явилося оголошення про купівлю автомобіля легкового підвищеної прохідності

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер (відкриті торги) на купівлю легкового автомобіля підвищеної прохідності. Оголошення розміщене в системі електронних закупівель Prozorro 27 жовтня. Аукціон призначений на 15 листопада.

Очікувана вартість закупівлі складає 415 тисяч гривень. Відповідно до тендерної документації, автомобіль має бути поставлений до 31 грудня цього року на умовах післяоплати.

У технічних вимогах вказано, що планується купити автомобіль «такий, що був у використанні, як новий», не раніше 2015 року випуску, з повним приводом, пробігом не більше 85 тисяч кілометрів.

Директор КП «Благоустрій Кременчука» Віктор Василенко у телефонній розмові з ТЪ підкреслив, що автомобіль не новий, він «дуже потрібен підприємству», і на нього спрямовуються кошти від господарської діяльності самого підприємства.

КП «Благоустрій Кременчука» отримує додаткове фінансування з міського бюджету – воно не самоокупне. Так, у вересні підприємству додали півмільйона на зарплату. Та, як бачимо – тепер знайшлися гроші на купівлю автомобіля.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Благоустрій Кременчука благоустрій автомобіль Prozorro
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Коментарі: 3

311
Andron777:
Сьогодні, 15:08

Кросовер з повищеною прохідністю потрібен, щоб їздити по благоустроєним благоустрієм дорогах smile


15 0
192
1
evgeniys:
Сьогодні, 15:27

Если появились лишние деньги то верните взятое в бюджете в сентябре.


5 0
204
Marshall:
Сьогодні, 15:54

Цитата: Andron777

Кросовер з повищеною прохідністю потрібен, щоб їздити по благоустроєним благоустрієм дорогах smile

я дико извиняюсь, но когда это Благоустрiй благоустраивал дороги? там (на дорогах) как бы ДРСУ ответственные... а зная, что у нас не везде можно проехать на "пузотёрке" то это уже вопрос риторический нужен ли автомобиль с повышенной проходимостью, тут каждому бы по кроссоверу, но увы и ах, как говорится.


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