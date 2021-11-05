«Благоустрій Кременчука» купує вживаний кросовер, ціна питання 415 тис грн

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 895 Коментарів: 3

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер (відкриті торги) на купівлю легкового автомобіля підвищеної прохідності. Оголошення розміщене в системі електронних закупівель Prozorro 27 жовтня. Аукціон призначений на 15 листопада.

Очікувана вартість закупівлі складає 415 тисяч гривень. Відповідно до тендерної документації, автомобіль має бути поставлений до 31 грудня цього року на умовах післяоплати.

У технічних вимогах вказано, що планується купити автомобіль «такий, що був у використанні, як новий», не раніше 2015 року випуску, з повним приводом, пробігом не більше 85 тисяч кілометрів.

Директор КП «Благоустрій Кременчука» Віктор Василенко у телефонній розмові з ТЪ підкреслив, що автомобіль не новий, він «дуже потрібен підприємству», і на нього спрямовуються кошти від господарської діяльності самого підприємства.

КП «Благоустрій Кременчука» отримує додаткове фінансування з міського бюджету – воно не самоокупне. Так, у вересні підприємству додали півмільйона на зарплату. Та, як бачимо – тепер знайшлися гроші на купівлю автомобіля.