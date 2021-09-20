Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук

КП «Благоустрій Кременчука» підкинули грошей на зарплату

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 416

Кошти перерозподілили із заходів проєкту «Енергоефективна Раківка»

КП «Благоустрій Кременчука» виділили додатково півмільйона гривень на Програму благоустрою населених пунктів — виконком ухвалив рішення 17 вересня. Цьому передував розгляд питання на бюджетній депутатській комісії, де пролунала інформація, що гроші призначені на зарплату працівникам «Благоустрій Кременчука».

Зарплату профінансували за рахунок заходів з енергозбереження — перерозподілили півмільйона, виділені підприємству «Теплоенерго» на утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту «Енергоефективна Раківка». Як пояснив ТЪ віцемер з комуналки Іван Москалик, утримання та забезпечення роботи Групи обійшлося дешевше, ніж планувалося -  і ці кошти зекономлені. Сам проєкт будівництва двох нових котелень на Раківці, що реалізується спільно з корпорацією НЕФКО, рухається і вийшов на стадію проведення тендеру. 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: гроші зарплата Благоустрій Кременчука
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх