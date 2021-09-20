КП «Благоустрій Кременчука» підкинули грошей на зарплату

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КП «Благоустрій Кременчука» виділили додатково півмільйона гривень на Програму благоустрою населених пунктів — виконком ухвалив рішення 17 вересня. Цьому передував розгляд питання на бюджетній депутатській комісії, де пролунала інформація, що гроші призначені на зарплату працівникам «Благоустрій Кременчука».

Зарплату профінансували за рахунок заходів з енергозбереження — перерозподілили півмільйона, виділені підприємству «Теплоенерго» на утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту «Енергоефективна Раківка». Як пояснив ТЪ віцемер з комуналки Іван Москалик, утримання та забезпечення роботи Групи обійшлося дешевше, ніж планувалося - і ці кошти зекономлені. Сам проєкт будівництва двох нових котелень на Раківці, що реалізується спільно з корпорацією НЕФКО, рухається і вийшов на стадію проведення тендеру.