Кременчуцькі рятувальники визволили 1,5-річну дитину з полону власної квартири

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 298

20 вересня о 8.43 на вул. Ватутіна 1,5-річна дитина виявилася «заручницею» у власній квартирі на 8-му поверсі. Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, їм зателефонувала мама дитини і повідомила, що та зачинила двері до квартири з середини та не може самостійно відчинити двері батькам.

ДСНСники за допомогою шанцевого інструменту о 9.13 відчинили двері до квартири батькам. Дитина медичної допомоги не потребувала.