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Надзвичайні новини

Кременчуцькі рятувальники визволили 1,5-річну дитину з полону власної квартири

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 298

Батьки не могли потрапити в середину

20 вересня о 8.43 на вул. Ватутіна 1,5-річна дитина виявилася «заручницею» у власній квартирі на 8-му поверсі. Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, їм зателефонувала мама дитини і повідомила, що та зачинила двері до квартири з середини та не може самостійно відчинити двері батькам.

ДСНСники за допомогою шанцевого інструменту о 9.13 відчинили двері до квартири батькам. Дитина медичної допомоги не потребувала.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: діти рятувальники
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