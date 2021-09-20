Над псом Барбарисом з Придніпровського парку хтось познущався

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 517

На минулому тижні Микола, який щоранку гуляє в парку зі своїми собаками, побачив видовище, від якого у нього похолоділа в жилах кров.

На голову Барбариса, який живе в парку, була надіта важка залізна труба з загнутими краями. Пес у шоковому стані кидався з цією трубою на голові по парку. Микола розповідає, що він з великими труднощами стягнув цю трубу з голови багатостраждального пса.

Як написала на своїй сторінці у Facebook Лариса Кадирова, вона не сумнівається, що так над собакою познущалася людина. Також жінка пише, що місяць тому адміністратор парку атракціонів тренувався на цій собаці і двох інших безпритульних в міткості стрільби з пневматичної рушниці.

Якщо хтось бачив або знає, хто це зроби в- повідомте будь ласка по телефону 096-006-43-78.