Кременчуком роз'їжджав молодик «під кайфом» і без прав
Сьогодні, 14:25
Переглядів: 202
Це був один з чотирьох нетверезих водіїв, яких вполювали патрульні
За вихідні патрульні зупинили чотирьох нетверезих водіїв, повідомляє пресслужба поліції.
- На проспекті Свободи патрульні помітили Audi з технічними несправностями. Під час спілкування з 28-річним керманичем поліцейські відчули від нього різкий запах алкоголю, але останній відмовився від огляду на стан сп'яніння.
- На проїзді Андрія Ізюмова охоронці порядку зупинили Opel, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння у 26-річного керманича. Пройти огляд у лікаря-нарколога останній відмовився. Також поліцейські з’ясували, що у чоловіка відсутнє водійське посвідчення, оскільки він вже позбавлений судом права керування.
- На вулиці Соломії Крушельницької увагу інспекторів привернув громадянин, що керував мопедом, порушуючи правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,41 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.
- На вулиця Залізничній патрульні зупинили Lada під керуванням 24-річного водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищував майже у три рази.
Інформація
Посетители, находящиеся в группе Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.