Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Надзвичайні новини

Кременчуком роз'їжджав молодик «під кайфом» і без прав

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 202

 

Це був один з чотирьох нетверезих водіїв, яких вполювали патрульні

За вихідні патрульні зупинили чотирьох нетверезих водіїв, повідомляє пресслужба поліції.

  • На проспекті Свободи патрульні помітили Audi з технічними несправностями. Під час спілкування з 28-річним керманичем поліцейські відчули від нього різкий запах алкоголю, але останній відмовився від огляду на стан сп'яніння.
  • На проїзді Андрія Ізюмова охоронці порядку зупинили Opel, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння у 26-річного керманича. Пройти огляд у лікаря-нарколога останній відмовився. Також поліцейські з’ясували, що у чоловіка відсутнє водійське посвідчення, оскільки він вже позбавлений судом права керування.
  • На вулиці Соломії Крушельницької увагу інспекторів привернув громадянин, що керував мопедом, порушуючи правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,41 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.
  • На вулиця Залізничній патрульні зупинили Lada під керуванням 24-річного водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищував майже у три рази.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх