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Кременчук

Реконструкція будівель під центр реабілітації дітей-інвалідів у Кременчуці цьогоріч завершена не буде

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 118 Коментарів: 1

Місто поверне державі не використані 3 млн грн

Реконструкція будівель шкірно-венеричного диспансеру під центр реабілітації дітей-інвалідів (на вул. Приходька, 5, біля мосту) цьогоріч завершена не буде. Роботи ведуться у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, дія якої завершується 30 жовтня. З держбюджету виділялися гроші на цей об'єкт, зокрема, у квітні надійшло 8,6 млн грн. Тепер 3 млн грн місто повертає — відповідне рішення ухвалив виконком 17 вересня. Як пояснив на засіданні мер Кременчука Віталій Малецький, підрядник не встигає з будівельними роботами. Та причина не лише в цьому.

Раніше керівник КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» Микола Воловик повідомляв на засіданні виконкому, що на об'єкті виникла необхідність додаткових робіт, на завершення потрібно 28 мільйонів з міського бюджету на співфінансування. Таких грошей у міському бюджеті немає — отже, і гроші держави доводиться повертати.

Реконструкція будівель під центр реабілітації дітей-інвалідів у Кременчуці ризикує стати довгобудом

Нагадаємо, в цілому проєкт на момент проведення тендеру вартував майже 50 млн грн, тендер виграла харківська фірма ТОВ «Будівельник». Це був найдорожчий будівельний тендер минулого року. У минулому році держава зменшила фінансування на цей об’єкт на 11 млн грн, але гроші пообіцяли згодом повернути. 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: реконструкція центр реабілітації
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Коментарі: 1

3 531
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:48

неожиданные допработыlaughing


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