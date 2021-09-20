Реконструкція будівель під центр реабілітації дітей-інвалідів у Кременчуці цьогоріч завершена не буде

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 118 Коментарів: 1

Реконструкція будівель шкірно-венеричного диспансеру під центр реабілітації дітей-інвалідів (на вул. Приходька, 5, біля мосту) цьогоріч завершена не буде. Роботи ведуться у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, дія якої завершується 30 жовтня. З держбюджету виділялися гроші на цей об'єкт, зокрема, у квітні надійшло 8,6 млн грн. Тепер 3 млн грн місто повертає — відповідне рішення ухвалив виконком 17 вересня. Як пояснив на засіданні мер Кременчука Віталій Малецький, підрядник не встигає з будівельними роботами. Та причина не лише в цьому.

Раніше керівник КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» Микола Воловик повідомляв на засіданні виконкому, що на об'єкті виникла необхідність додаткових робіт, на завершення потрібно 28 мільйонів з міського бюджету на співфінансування. Таких грошей у міському бюджеті немає — отже, і гроші держави доводиться повертати.

Нагадаємо, в цілому проєкт на момент проведення тендеру вартував майже 50 млн грн, тендер виграла харківська фірма ТОВ «Будівельник». Це був найдорожчий будівельний тендер минулого року. У минулому році держава зменшила фінансування на цей об’єкт на 11 млн грн, але гроші пообіцяли згодом повернути.