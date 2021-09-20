Смачно, весело та неймовірно красиво: як пройшов фестиваль «Полтавська галушка»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 838 Коментарів: 1

У Полтаві 18-19 вересня відбувся фестиваль «Полтавська галушка» - феєричне дійство, що зібрало на Соборній площі шанувальників традиційної української кухні та стародавніх звичаїв не тільки з усієї України, а й з-за кордону. На Івановій горі розгорнулися кілька локацій - «Село Галушківка», «Мистецький шлях», «Гастрономічна насолода», де можна було скуштувати улюблені страви та зробити яскраві фото.

Усміхнені обличчя дітей та дорослих можна було побачити всюди - на пам'ятнику галушці, в Білій Альтанці, у фотозонах. Щойно потрапивши на Соборний майдан, люди неначе потрапляли в іншій світ, сповнений веселощів та смаколиків. Майстри Полтавщини презентували свої витвори: солом'яні капелюхи, килими, картини, мед, пряники, зігріваючі напої та багато інших цікавинок.



Зірка фестивалю, полтавська галушка, була всюди: в ресторанах під відкритим небом, у фотозонах, на майстер-класах. А для подружжя з прізвищем Галушка у перший день організували справжнє українське весілля за стародавніми традиціями, яке відбулося в садибі Котляревського. Гостям пропонували як традиційні білі, так і чорні галушки з різноманітними начинками - м'ясом, печінкою, грибами та смачною сметаною.

Чому галушка набула аж такої популярності? Справа в тому, що наші предки вирощували хліб, отже в культурі харчування переважали страви з борошна. Робота у полі вимагала значних витрат енергії, а галушки, були швидкою, смачною, ситою їжею, якої хлібороби потребували після важкої праці.

Попри те, що галушки готують у різних регіонах України, на Полтавщині ця страва історично укорінилась, завдяки впливу літератури. Про галушки пишуть в своїх творах Іван Котляревський та Микола Гоголь. Галушки згадуються у період Полтавської битви - саме ними ласували воїни, адже галушки не тільки прості в приготуванні, а й надзвичайно поживні.

Зі сцени лунала музика й пісні, які стали частиною неймовірної атмосфери фестивалю. Щоправда, погода внесла невеличкі зміни у програму другого дня. Раптово почалася злива, і артисти були змушені ховатися в наметах та під парасолями разом з глядачами. Але природа компенсувала незручності неймовірним подарунком: коли дощ вщух, над полтавськими схилами засяяла яскрава подвійна веселка - і свято продовжилося!