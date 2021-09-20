Поліція встановлює особу водія, який у Лубнах збив пішохода та втік

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 806 Коментарів: 1

17 вересня, близько 21.00, у Лубнах водій світлого легковика (ймовірно Subaru Forester), на пішохідному переході, поблизу магазину «Київський», збив 49-річного чоловіка і втік з місця ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, пішохід з травмами потрапив до лікарні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Якщо вам відома будь-яка інформація про дану подію, або ж ви стали очевидцем ДТП, зверніться до поліції Лубенщини за телефонами: (05361) 73-628, (095) 191-13-00 або «102». Окрім того, просимо водіїв, які у цей час проїжджали по проспекту Володимирський, переглянути записи своїх відеореєстраторів та надати їх поліції.