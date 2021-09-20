Поліція встановлює особу водія, який у Лубнах збив пішохода та втік

Якщо ви були свідком ДТП - повідомте поліції
17 вересня, близько 21.00, у Лубнах водій світлого легковика (ймовірно Subaru Forester), на пішохідному переході, поблизу магазину «Київський», збив 49-річного чоловіка і втік з місця ДТП.
Як повідомили у пресслужбі поліції, пішохід з травмами потрапив до лікарні.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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