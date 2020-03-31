У Кременчуці провели найдорожчий будівельний тендер, ціна питання – майже 50 мільйонів

Сегодня, 17:02 Просмотров: 2 356 Комментариев: 2

Замовник оцінив у 50,7 мільйона гривень реконструкцію будівель колишнього шкіряно-венеричного диспансеру (на фото) під центр реабілітації дітей-інвалідів. У результаті торгів ціна зменшена на 1,4 мільйона

Комунально-виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» провело найдорожчий на цей час будівельний тендер року у Кременчуці – на реконструкцію будівель колишнього шкіряно-венеричного диспансеру під центр реабілітації дітей-інвалідів. Це будівлі, що знаходяться у Крюкові, на вулиці Приходька, 5.





Реконструкція об’єкту запланована на умовах співфінансування з Держбюджету. Зазначимо, що цей об’єкт проходив конкурс в рамках інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2020 році. Нещодавно бюджетна депутатська комісія погодила зміни до місцевого бюджету: із Держбюджету Кременчуку додатково виділили 22,5 мільйона гривень у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Кошти передбачені на три об’єкти, більше частина – якраз на найдорожчу реконструкцію. Із міського бюджету на цю будівлю передбачено цьогоріч 3,4 млн грн.





Попередньо (на стадії розробки проєкту) УКБ оцінював реконструкцію будівлі на вулиці Приходька,5 під центр реабілітації дітей-інвалідів у суму 53,13 млн грн. Проте очікувана вартість закупівлі була дещо меншою – 50,7 мільйона гривень.





За результатами відкритих торгів, найбільш економічною стала пропозиція харківської фірми ТОВ «Будівельник» - 49,3 млн грн (це на 1,4 млн грн менше, ніж очікувана вартість), хоча учасники торгів і не знижували ціну. УКБ опублікував повідомлення про намір укласти угоду з ТОВ «Будівельник».





Її конкурентом була кременчуцька фірма ПП «Поло-Інвестбуд», пропозиція якої склала 50,3 млн грн.





Держава залучає банківські кошти під проєкт





У проєкті договору, який є додатком до тендерної документації, замовник діє відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.





«Цей договір набирає чинності з моменту отримання резолюції Європейського інвестиційного банку (тут і далі – ЄІБ) «без заперечень». У разі ненадання ЄІБ резолюції «без заперечень» договірні відносини вважаються такими, що не розпочинались. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за резолюцію ЄІБ», - сказано у проєкті договору.





Чи отримає проєкт обіцяне фінансування? Не факт, оскільки зараз, у зв'язку з епідемією коронавірусу, уряд планує урізати бюджетні програми, зокрема — урізати на 7,5 млрд грн і витрати ДФРР, який фінансує й Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Щоправда, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня не ухвалила зміни до Держбюджету. Але, ймовірно, уряд на них наполягатиме і виноситиме повторно.





- Нам невідомо, якою буде подальша доля цього фінансування. Ми провели тендерну процедуру, визначили переможця. Зараз йде процес узгодження угоди з Міністерством регіонального розвитку, - коментує Микола Воловик, керівник УКБ. - Також очікуємо дозволу ЄІБ. Якщо будуть якісь зміни на рівні держави, безумовно, ми нічого не будемо підписувати.



Отже, попри успішно проведений тендер реконструкція може не розпочатися, або ризикує стати довгобудом.





Фірма-переможець ТОВ «Будівельник» виконує низку бюджетних підрядів у Харкові; у Кременчуці має укладену у 2019 році угоду на кременчуцький довгобуд — реконструкцію каналізаційної насосної станції СП-17, на суму 20 мільйонів гривень (угода з попереднім підрядником була розірвана, проводилося коригування проєкту).