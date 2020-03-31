На Полтавщині від отруєння чадним газом померла 93-річна бабуся, двох людей ушпиталили

Сегодня, 16:28 Просмотров: 15

30 березня в приватному житловому будинку в селі Черкасівці Полтавського району виявили тіло 93-річної бабусі, яка, ймовірно, померла від отруєння чадним газом. Про це проінформував Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Крім того, двох співмешканців цього будинку, 66-річного чоловіка та 64-річну жінку, ушпиталили з діагнозом «отруєння чадним газом» у терапевтичне відділення центральної районної лікарні Полтави.





Стан здоров'я потерпілих – середньої тяжкості.



