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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині від отруєння чадним газом померла 93-річна бабуся, двох людей ушпиталили

Сегодня, 16:28 Просмотров: 15

Стан здоров'я 66-річного чоловіка та 64-річну жінки – середньої тяжкості

30 березня в приватному житловому будинку в селі Черкасівці Полтавського району виявили тіло 93-річної бабусі, яка, ймовірно, померла від отруєння чадним газом. Про це проінформував Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Крім того, двох співмешканців цього будинку, 66-річного чоловіка та 64-річну жінку, ушпиталили з діагнозом «отруєння чадним газом» у терапевтичне відділення центральної районної лікарні Полтави.


Стан здоров'я потерпілих – середньої тяжкості.


Отруєння чадним газом: як розпізнати симптоми та вберегтися від нього

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отравление угарным газом бабушка
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