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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Міський голова Кременчука назвав фейком інформацію про те, що у наметі біля лікарні роблять рентген

Сегодня, 16:16 Просмотров: 153

Натомість у шатрах планують відбирати хворих від здорових

29 березня на території Кременчуцької міської дитячої лікарні та біля лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» (Молодіжний) ДСНС розмістило два шатра. Саме в цих наметах під час масового надходження пацієнтів будуть відсортовувати хворих на COVID-19 в стаціонари.


Через появу наметів Кременчуком почали ширитися чутки. Один фейк 31 березня спростував міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу щодо запобігання поширенню COVID-19.


- У нас дуже багато з'явилося фейків. Вчора був фейк про те, що у палатці ДСНС біля лікарні роблять переносний рентген. І там якось протягли туди кабель, почали робити і все інше. Ми почали зясовувати, виявляється все зовсім не так.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин
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