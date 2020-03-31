Міський голова Кременчука назвав фейком інформацію про те, що у наметі біля лікарні роблять рентген

Сегодня, 16:16 Просмотров: 153

29 березня на території Кременчуцької міської дитячої лікарні та біля лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» (Молодіжний) ДСНС розмістило два шатра. Саме в цих наметах під час масового надходження пацієнтів будуть відсортовувати хворих на COVID-19 в стаціонари.





Через появу наметів Кременчуком почали ширитися чутки. Один фейк 31 березня спростував міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу щодо запобігання поширенню COVID-19.





- У нас дуже багато з'явилося фейків. Вчора був фейк про те, що у палатці ДСНС біля лікарні роблять переносний рентген. І там якось протягли туди кабель, почали робити і все інше. Ми почали зясовувати, виявляється все зовсім не так.