Міський голова Кременчука назвав фейком інформацію про те, що у наметі біля лікарні роблять рентген

Натомість у шатрах планують відбирати хворих від здорових
29 березня на території Кременчуцької міської дитячої лікарні та біля лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» (Молодіжний) ДСНС розмістило два шатра. Саме в цих наметах під час масового надходження пацієнтів будуть відсортовувати хворих на COVID-19 в стаціонари.
Через появу наметів Кременчуком почали ширитися чутки. Один фейк 31 березня спростував міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу щодо запобігання поширенню COVID-19.