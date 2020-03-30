Біля двох лікарень Кременчука розгорнули намети, які функціонуватимуть під час завантаженості медзакладів

Сегодня, 12:02 Просмотров: 2 044 Комментариев: 1

Якщо потік пацієнтів до лікарень збільшиться, відбирати хворих від здорових будуть у цих шатрах

29 березня на території двох лікарень Кременчука рятувальники розмістили два намети для тимчасових пунктів прийому хворих на коронавірусну хворобу. Шатра знаходяться на території Кременчуцької міської дитячої лікарні та біля лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» (Молодіжний).





Навіщо розгорнули ці на мети розповів Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сьогодні, 30 березня, під час брифінгу. Віктор Ляшко зазначив, що шатра розмістили за його дорученням. Намети розгорнули з однією ціллю - у випадку масового надходження людей з коронавірусною хворобою усіх не мають запускати до стаціонарного відділення. Саме в цих наметах буде проводитися сортування в стаціонари, куди запускатимуть лише хворих на COVID-19.



