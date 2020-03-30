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Кременчужани «скупилися» у шахраїв на понад 21 тисячу гривень

Сегодня, 12:31 Просмотров: 1 135

Аферисти обманом заволоділи чужими грошима

 

27 березня до правоохоронців звернулося двоє кременчужан, які постраждали від рук шахраїв. Зокрема 45-річний чоловік потрапив на «гачок» аферистів 26 березня на сайті Prom.ua. Невідома особа під приводом продажу різного товару заволоділа майже 15 тисячами гривень, які потерпілий переказав через «Приват24», - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


41-річну кременчужанку обікрали 27 березня під час купівлі велосипеду. Невідома особа розмістила на сайті ОLХ об'яву щодо продажу велосипеду. З продавцем спілкувалися через «Телеграм». У результаті велосипед не придбали, але віддали 6 212 грн. Гроші на банківський рахунок переказав 18-річний син потерпілої.


Правоохоронці закликають:

  • будь-які покупки в мережі потрібно відправляти-отримувати накладеним платежем або оплачувати їх під час особистої зустрічі. Переплативши від 100 до 300 гривень у відділенні доставки, ви точно будете впевнені, що товар відповідає тому, що ви бачили на сайті;
  • перевірте продавця, промоніторивши його мобільний в мережі, адже часто шахраї навіть не змінюють номери, а «працюють» під одним і тим же весь час. Тому в інтернеті про них може бути багато відповідних відгуків;
  • проводьте платежі в інтернеті тільки через авторитетні сайти. Не ризикуйте оплачувати рахунки на незнайомих ресурсах, тим більше, якщо комісія підозріло низька. Це можуть бути сайти-підробки, які є частиною схеми шахрайства по банківській карті.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера
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