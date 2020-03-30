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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У магазин — за маршрутним листом: нова ініціатива мерії Кременчука

Сегодня, 11:37 Просмотров: 6 375 Комментариев: 14

 

У місті хочуть запровадити новий режим відвідування магазинів, аптек

Мерія Кременчука хоче запровадити новий режим відвідування магазинів, аптек під час карантину: ввести маршрутні листи, які заповнюватиме людина при виході з дому. Про це говорили сьогодні, 30 березня, під час засідання штабу оперативного реагування із запобігання поширенню коронавірусу. Такі заходи введуть у разі необхідності, якщо у місті зафіксують критичний рівень захворюваності, пояснив мер Віталій Малецький.

 

Він повідомив, що зараз розробляється бланк маршрутного листа: його можна буде роздрукувати. Проте міський голова не виключає просто заповнені від руки маршрутні листи.

 

Нагадаємо, раніше секретар міської ради Юрій Гриценко запропонував «прив'язати» мешканців до магазинів та аптек у їхніх районах. Розмова про маршрутні листи — продовження цієї теми. Відкритим залишилося питання про те, як здійснюватимуть доставку продуктів люди, які доглядають за своїми старими та хворими родичами, якщо введуть таке районування. Адже не кожному зручно везти продукти для родича зі свого району.

 

У мерії підкреслюють, що доставку продуктів здійснюють і волонтери, і соціальні працівники. Уже зараз ті люди, кому потрібна така доставка (у тому числі й громадяни, які перебувають на самоізоляції) можуть звертатися у службу контролю за оперативною обстановкою 1563.

1
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: коронавірус карантин

Комментарии: 14

14
Конструктор:
Сегодня, 11:43

...його можна буде роздрукувати
- де його можна буде роздрукувати? Чи кожному по принтеру дадуть ще у місті? І що це за обмеження прав та свобод громадян? Чи у нас Надзвичайний Стан у місті, окремо від усієї країни???


+56
273
Pereselenets:
Сегодня, 11:48

Уважаемые жители Кременчуга!

Вы должны знать, что любые ограничения ваших прав "решениями" перепуганного мэра, его шайки-лкейки - НЕЗАКОННЫ. В Украине нет действующего чрезвычайного положения, а потому расценивайте любые попытки ограничения свободы перемещения как злостное нарушение Конституции.

 

Напоминаю: ни облсовет, ни горсовет, ни мэр, ни всякие "комиссиии" не имеют права ограничивать ваши конституционные права.



Чем они могли нагадить, они уже нагадили - вмешались в работу коммунального и частного транспорта. На этом их полномочия исчерпаны.

 

И помните: соблюдение масочного режима и дистанции, сокращение посещений мест скопления людей, мойка рук после посещения общественных мест - залог борьбы с распространением вируса. Не паникуйте.


+52
3 126
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:53

запропонував «прив'язати» мешканців до магазинів та аптек у їхніх районах.
Яке воно тільки дурне. Ти пройдися по аптеках, хрєн що знайдеш, щоб в одній аптеці скупитися. Ідіот клінічний.


+47
70
Smart:
Сегодня, 11:54

Цитата: Конструктор

...його можна буде роздрукувати
- де його можна буде роздрукувати? Чи кожному по принтеру дадуть ще у місті? І що це за обмеження прав та свобод громадян? Чи у нас Надзвичайний Стан у місті, окремо від усієї країни???

читайте уважно: можна від руки писати


-15
171
DarkFolko:
Сегодня, 11:54

Что за БРЕД?


+25
3
destroyme:
Сегодня, 11:55

Это у них там игра такая? Давайте предложим лучшее извращение для народа? Видать скучно живеться на карантине, развлекаются как могут и остальных пытаются за собой утащить....


+24
14
Конструктор:
Сегодня, 11:56

секретар міської ради Юрій Гриценко запропонував «прив'язати» мешканців до магазинів та аптек у їхніх районах
- яка цікава монополія. Купуй там, де тобі скажуть. А якщо ліків не має в аптеці поблизу або просто задорого? Те ж саме і по продуктам. Мої гроші і я сам обираю місце, де їх і на що витратити.


+38
70
Smart:
Сегодня, 11:58

"Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения" smile

Камон, вон квартал на молодіжному перекрили і що? Пацани біля маркетопта пиво глушать з піццою. Бабки з дідами шаряться біля підїздів а нацгвардійці, які це типа контролюють каву п'ють біля кіоску во дворах. А на словах так, усе перекрито та усі на самоізоляції)


+22
899
D:
Сегодня, 12:21

Цитата: Daniel Mroz

запропонував «прив'язати» мешканців до магазинів та аптек у їхніх районах.
Яке воно тільки дурне. Ти пройдися по аптеках, хрєн що знайдеш, щоб в одній аптеці скупитися. Ідіот клінічний.

Не зачтите за рекламу, но у меня прямо под домом АТБ с его гребанными еврейскими ценами (как раз для войны, или эпидемии). Но я не пойду через 100 метров в АТБ, я пойду через 500 метров в ".....". И не один чувак из исполкома меня не удержит! Пока не введено ЧП....


+15
186
ostromisl:
Сегодня, 12:34

Ага, а якщо у людини нема зошита чи ще чогось на чому писати, наприклад. То що робити? Купувати замість продуктів папір? Ну й взагалі навіщо лишні папірці, щоб більше переносився вірус? Ну а щодо того де купувати, що і в якій кількості, то певен кожна людима має право сама вирішувати. І нема різниці, чи надзвичайна ситуація, або надзвичайний стан, ніхто не може заборонити людині робити свій вибір. 


+7
270
wtf100500:
Сегодня, 12:34

Коронавирус мозга что ли?  Я думаю просто будут посланы. 


+14
348
SaneK:
Сегодня, 13:02

Как можно получить прописку в районе Фоззии или Сильпо на период карантина? А то на Реевке поблизости только киоск с очень ограниченным видом товаров и специфическими ценами) 


+10
74
X-YZ:
Сегодня, 13:23

Уважаемые жители нашего города. К следующим выборам постарайтесь не забыть инициативы и меры, которые принимает текущая власть и о ком она думает.



+9
169
cheh_a:
Сегодня, 13:36

дебила больше к власти такого не пускать


+4
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