У магазин — за маршрутним листом: нова ініціатива мерії Кременчука

Сегодня, 11:37 Просмотров: 6 375 Комментариев: 14

Мерія Кременчука хоче запровадити новий режим відвідування магазинів, аптек під час карантину: ввести маршрутні листи, які заповнюватиме людина при виході з дому. Про це говорили сьогодні, 30 березня, під час засідання штабу оперативного реагування із запобігання поширенню коронавірусу. Такі заходи введуть у разі необхідності, якщо у місті зафіксують критичний рівень захворюваності, пояснив мер Віталій Малецький.

Він повідомив, що зараз розробляється бланк маршрутного листа: його можна буде роздрукувати. Проте міський голова не виключає просто заповнені від руки маршрутні листи.

Нагадаємо, раніше секретар міської ради Юрій Гриценко запропонував «прив'язати» мешканців до магазинів та аптек у їхніх районах. Розмова про маршрутні листи — продовження цієї теми. Відкритим залишилося питання про те, як здійснюватимуть доставку продуктів люди, які доглядають за своїми старими та хворими родичами, якщо введуть таке районування. Адже не кожному зручно везти продукти для родича зі свого району.

У мерії підкреслюють, що доставку продуктів здійснюють і волонтери, і соціальні працівники. Уже зараз ті люди, кому потрібна така доставка (у тому числі й громадяни, які перебувають на самоізоляції) можуть звертатися у службу контролю за оперативною обстановкою 1563.