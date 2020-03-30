Лабораторні аналізи зроблять всім, хто контактував у лікарні з хворою на Covid-19

Сегодня, 11:29 Просмотров: 1 296 Комментариев: 1

Аналіз ПЛР зроблять пацієнтам і лікарям, які контактували з жінкою, хворою на коронавірус. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні оперативного штабу заявив начальнику Управління охорони здоров'я Максимі Середі, що треба працювати на крок вперед, попри «медичні стандарти».









- Зробити перевірку, попри «медичні стандарти», які вам доводять з Полтави чи ще звідкись. Ми повинні дбати про людей та їх здоров’я, а не про «стандарти», якими дехто відгороджується від людей, – сказав Віталій Малецький.





Міський голова згадав випадок депутатки Верховної Ради Анни Скороход у якої виявили коронавірус. Спочатку Скороход звернулася до держлікарні, але там їй відмовили, аргументувавши це тим, що у неї немає стовідсоткових симптомів. Наступного дня вона звернулася до лабораторії, звідти послали на швидку, там їй теж відмовили і сказали, що це не компетенція невідкладної допомоги. Депутат витратила 4100 гривень для оплати послуг приватної клініки. Там аналіз підтвердив коронавірус у депутатки.





Нагадаємо, що у Кременчуці один підтверджений лабораторно випадок коронавірусу. Сьогодні у 72-річної кременчужанки, в якої підозрювали захворювання на коронавірус, лабораторні дослідження його не підтвердили.