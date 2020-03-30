Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна480
Кременчук1
Хворі:
Україна463
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна6
Кременчук0
Померло:
Україна11
Кременчук0
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Лабораторні аналізи зроблять всім, хто контактував у лікарні з хворою на Covid-19

Сегодня, 11:29 Просмотров: 1 296 Комментариев: 1

 

Міський голова навів приклад депутатки Верховної Ради Анни Скороход у якої виявили коронавірус

Аналіз ПЛР зроблять пацієнтам і лікарям, які контактували з жінкою, хворою на коронавірус. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні оперативного штабу заявив начальнику Управління охорони здоров'я Максимі Середі, що треба працювати на крок вперед, попри «медичні стандарти».


У 25 пацієнтів з пульмонологічного відділення експрес-тести на COVID-19 показали негативний результат


- Зробити перевірку, попри «медичні стандарти», які вам доводять з Полтави чи ще звідкись. Ми повинні дбати про людей та їх здоров’я, а не про «стандарти», якими дехто відгороджується від людей, – сказав Віталій Малецький.


Міський голова згадав випадок депутатки Верховної Ради Анни Скороход у якої виявили коронавірус. Спочатку Скороход звернулася до держлікарні, але там їй відмовили, аргументувавши це тим, що у неї немає стовідсоткових симптомів. Наступного дня вона звернулася до лабораторії, звідти послали на швидку, там їй теж відмовили і сказали, що це не компетенція невідкладної допомоги. Депутат витратила 4100 гривень для оплати послуг приватної клініки. Там аналіз підтвердив коронавірус у депутатки.


Нагадаємо, що у Кременчуці один підтверджений лабораторно випадок коронавірусу. Сьогодні у 72-річної кременчужанки, в якої підозрювали захворювання на коронавірус, лабораторні дослідження його не підтвердили.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Комментарии: 1

74
X-YZ:
Сегодня, 13:35

Да, на крок вперед.

 

Обнаружили в субботу.

До этого она там сколько-то лежала.

А тут в пн, Малецький заявив.

 

Ну и склонять имена с фамилиями тоже, конечно, надо уметь. Неучи.

Ну и конечно же, 72 или 75 лет ей, Альона?

 

 


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх