Лабораторні аналізи зроблять всім, хто контактував у лікарні з хворою на Covid-19

Міський голова навів приклад депутатки Верховної Ради Анни Скороход у якої виявили коронавірус
Аналіз ПЛР зроблять пацієнтам і лікарям, які контактували з жінкою, хворою на коронавірус. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні оперативного штабу заявив начальнику Управління охорони здоров'я Максимі Середі, що треба працювати на крок вперед, попри «медичні стандарти».
Міський голова згадав випадок депутатки Верховної Ради Анни Скороход у якої виявили коронавірус. Спочатку Скороход звернулася до держлікарні, але там їй відмовили, аргументувавши це тим, що у неї немає стовідсоткових симптомів. Наступного дня вона звернулася до лабораторії, звідти послали на швидку, там їй теж відмовили і сказали, що це не компетенція невідкладної допомоги. Депутат витратила 4100 гривень для оплати послуг приватної клініки. Там аналіз підтвердив коронавірус у депутатки.
Нагадаємо, що у Кременчуці один підтверджений лабораторно випадок коронавірусу. Сьогодні у 72-річної кременчужанки, в якої підозрювали захворювання на коронавірус, лабораторні дослідження його не підтвердили.