Лабораторія у Києві не підтвердила коронавірус у 75-річної кременчужанки

Сегодня, 10:01 Просмотров: 6 946 Комментариев: 7

У 75-річної кременчужанки не підтвердили коронавірус. Референс лабораторія в Києві не підтвердила коронавірус у жінки. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці.









- Стосовно першого пацієнту в Кременчуці з підозрою на COVID-19, в якого було 2 експрес-тести позитивних та однин негативний.

Референс лабораторія в Києві НЕ ПІДТВЕРДИЛА коронавірус!





На думку фахівців, причиною хибного результату експрес-тесту могло стати наявне у пацієнта хронічне супутнє захворювання, через яке організм виробляє схожі антитіла.





Наразі маємо 1 випадок лабораторно підтвердженого коронавірусу та чекаємо результату ще 2 аналізів від референс лабораторії. Будьмо пильні та обережні! - написав мер.







