Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна480
Кременчук1
Хворі:
Україна463
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна6
Кременчук0
Померло:
Україна11
Кременчук0
Топ новость, Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Лабораторія у Києві не підтвердила коронавірус у 75-річної кременчужанки

Сегодня, 10:01 Просмотров: 6 946 Комментариев: 7

 

Причиною позитивних експрес-тестів стала хронічна хвороба жінки, яка виробляє схожі антитіла

У 75-річної кременчужанки не підтвердили коронавірус. Референс лабораторія в Києві не підтвердила коронавірус у жінки. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці. 


Коронавірус у Кременчуці: у 75-річної кременчужанки експрес-тест показав наявність COVID-19


- Стосовно першого пацієнту в Кременчуці з підозрою на COVID-19, в якого було 2 експрес-тести позитивних та однин негативний.

Референс лабораторія в Києві НЕ ПІДТВЕРДИЛА коронавірус


На думку фахівців, причиною хибного результату експрес-тесту могло стати наявне у пацієнта хронічне супутнє захворювання, через яке організм виробляє схожі антитіла. 


Наразі маємо 1 випадок лабораторно підтвердженого коронавірусу та чекаємо результату ще 2 аналізів від референс лабораторії. Будьмо пильні та обережні! - написав мер.



10
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус коронавирус

Комментарии: 7

273
Pereselenets:
Сегодня, 11:27

Паника, особенно у тех, кто оказался у властного корыта, губительна. 


+7
4 797
КАПУША:
Сегодня, 11:52

Цитата: Pereselenets

Паника, особенно у тех, кто оказался у властного корыта, губительна. 

А у чому була паніка? 2 тести показали +, один -. Усе правильно зробили, що чекали на результати з Києва. 


+9
311
Fedyaev_D:
Сегодня, 11:53

Поздно! Доктор сказал в морг, значит в морг! (на всякий случай - это юмор)


+1
179
cenzor:
Сегодня, 12:00

Цитата: Pereselenets
Паника
посмотрите на панику тех диких, которые из Вьетнама прилетели....привезли вам еще " подарков"


+8
22
Алина Доценко:
Сегодня, 13:05

Ну и Слава Бог!


+4
23
marinochka__30:
Сегодня, 13:18

фух,ну хоть какая-то хорошая новость за последнее время!


+3
74
X-YZ:
Сегодня, 13:28

Все заранее обсуждаемые псевдомеры уже приняты. Первый человек уже обнаружен.

 

Вони працюють.

 

Странно, но при условии контакта со всеми вообще, этот первый пациент никого не заразил что-ли?

 

 


-1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх