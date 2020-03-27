Сьогодні у 75-річної кременчужанки експрес-тест показав позитивний результат на CОVID-19. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на сторінці фейсбук.

Для підтвердження діагнозу направляємо зразки аналізів в референс-лабораторію в Києві, - написав міський голова.

На жаль, маємо перший позитивний експрес-тест у Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, за останній час за кордон не виїжджала.

Зараз проводимо усі необхідні заходи та встановлюємо коло осіб, з якими контактувала жінка.





За його словами, попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрес-тестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі лише після аналізу ПЛР в Києві.





- Прошу всіх перейти на максимальний режим карантинних заходів та робити все можливе для збереження свого здоров’я та здоров’я своїх близьких, - додав Віталій Малецький.





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Як повідомила «Телеграфу» профільний віцемер Ольга Усанова, жінка скаржилася на погане самопочуття й звернулася до лікарні Придніпровська. Там їй зробили експрес-аналіз на COVID-19, який був позитивним. Жінку одразу госпіталізували в інфекційне відділення. Аналіз ПЛР відправили до Києва, результати стануть відомі у понеділок/вівторок.





Пенсіонерку, яка жила вдома сама, відвідувала лише донька. Ні жінка, ні її донька за кордоном не були. Донька підозрюваної на короновірус до остаточних результатів буде перебувати вдома на самоізоляції.





На уточнююче запитання, чи робили повторно жінці експрес-тест профільний віцемер Ольга Усанова зазначила, що чекають остаточний результат з Києва.





Зазначимо, що в мережі з'явилася інформація, що 75-річній кременчужанці двічі провели експрес-тест. Перший експрес-тест, який надала страхова компанія - виявився позитивним, а другий експрес-тест з Китаю вірусу не показав. Донька пацієнтки також здала тест на коронавірус і її результат був негативним, хвороби у неї не виявили.





Тому чекаємо на остаточний результат від київської лабораторії, які надійдуть на початку наступного тижня.