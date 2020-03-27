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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Коронавірус у Кременчуці: у 75-річної кременчужанки експрес-тест показав наявність COVID-19 (доповнено)

Сегодня, 16:38 Просмотров: 18 197 Комментариев: 17

  

Жінку госпіталізували

Сьогодні у 75-річної кременчужанки експрес-тест показав позитивний результат на CОVID-19. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на сторінці фейсбук. 


На жаль, маємо перший позитивний експрес-тест у Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, за останній час за кордон не виїжджала. Зараз проводимо усі необхідні заходи та встановлюємо коло осіб, з якими контактувала жінка.

Для підтвердження діагнозу направляємо зразки аналізів в референс-лабораторію в Києві, - написав міський голова. 


За його словами, попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрес-тестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі лише після аналізу ПЛР в Києві.


- Прошу всіх перейти на максимальний режим карантинних заходів та робити все можливе для збереження свого здоров’я та здоров’я своїх близьких, - додав Віталій Малецький.


Доповнено 


Як повідомила «Телеграфу» профільний віцемер Ольга Усанова, жінка скаржилася на погане самопочуття й звернулася до лікарні Придніпровська. Там їй зробили експрес-аналіз на COVID-19, який був позитивним. Жінку одразу госпіталізували в інфекційне відділення. Аналіз ПЛР відправили до Києва, результати стануть відомі у понеділок/вівторок.


Пенсіонерку, яка жила вдома сама, відвідувала лише донька. Ні жінка, ні її донька за кордоном не були. Донька підозрюваної на короновірус до остаточних результатів буде перебувати вдома на самоізоляції.


На уточнююче запитання, чи робили повторно жінці експрес-тест профільний віцемер Ольга Усанова зазначила, що чекають остаточний результат з Києва.


Зазначимо, що в мережі з'явилася інформація, що 75-річній кременчужанці двічі провели експрес-тест. Перший експрес-тест, який надала страхова компанія - виявився позитивним, а другий експрес-тест з Китаю вірусу не показав. Донька пацієнтки також здала тест на коронавірус і її результат був негативним, хвороби у неї не виявили.


Тому чекаємо на остаточний результат від київської лабораторії, які надійдуть на початку наступного тижня.

15
Автор: Альона Душенко Источник фото: ТСН
Теги: коронавірус коронавирус тест епідемія

Комментарии: 17

7
Елена Васильева:
Сегодня, 16:56

Очень жаль. Можно только предположить, какая цифра на самом деле... mask


+53
158
adf007:
Сегодня, 16:59

Я думаю короны намного больше чем в Европе, просто тестов очень мало


+47
114
mullet:
Сегодня, 17:00

Та, у которой дочка из Польши вернулась, видимо? Дочку уже нашли, изолировали?


+13
154
Merkutsio:
Сегодня, 17:03

в каком раёне она жила и ходила? Откуда люди сейчас самые опасные?


+25
58
vortex:
Сегодня, 17:05

Интересно, почему никто не хочет протестировать всех тех кто сейчас с пневмонией лежит. Такое впечатление, что кто-то пытается вывернуть на изнанку объективную реальность продвигая свой сценарий "контроля" эпидемии


+49
69
X-YZ:
Сегодня, 17:07

Как удобненько и кстати.
В пятницу под вечер.

Перед выходными.

Оказалось вдруг.

На 10 день карантина, наконец-то появился первый заболевший.

 

Ну шо, Виталик? Останавливаем общественный транспорт, вводим пропускную систему и потом просим денег на компенсацию ограничений и потом люто пилим их?

Ну надо же применять всю ту ересь шо вы готовили по копирке с других городов? А тут как раз подвернулось.


А если кременчужанка ласты склеит - так вообще удобно. Коронавирус или пойди разбери чо они мрут-то старики.


-15
19
Алина Доценко:
Сегодня, 17:18

Теперь точно весь город будет ходить в масках и соблюдять карантин. А в особенности пенсионный возраст, потому что они находятся в зоне риска.


+1
69
X-YZ:
Сегодня, 17:25

Готовьтесь, народ. Если этот случай продавят, будь он правдивый или нет - ограничат транспорт (это уже поспешили обсудить), ужесточат посещения магазов и могут ввести комендатский час.

 

Даже при условии что этот случай будет единственным, чего конечно же в условиях пандемии быть не может.

Важный момент - установить список контактных лиц и их проверку.



Цитата: Алина Доценко

Теперь точно весь город будет ходить в масках и соблюдять карантин. А в особенности пенсионный возраст, потому что они находятся в зоне риска.



В масках из двух марлечек, простынок и ветоши. Как и сейчас.

 


+25
866
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 17:30

Цитата: Алина Доценко

Теперь точно весь город будет ходить в масках и соблюдять карантин. А в особенности пенсионный возраст, потому что они находятся в зоне риска.

да им все равно, они думаю что чувак с небес их защитит


-2
10
Angel_love:
Сегодня, 17:35

Сейчас соблюдение карантина это жизненно важно...что бы в одни момент вне не начали болеть. Люди, берегите себя и своих родных, пожалуйста!!!


+8
498
vetalman:
Сегодня, 17:49

Но не с снеба же упал этот вирус ....


+2
56
КГБ:
Сегодня, 17:54

у запада плохой прогноз по украине


+1
69
X-YZ:
Сегодня, 17:59

Цитата: Angel_love
Сейчас соблюдение карантина это жизненно важно...что бы в одни момент вне не начали болеть. Люди, берегите себя и своих родных, пожалуйста!!!

 

Проедьте в любом траливалли и прозрейте.
Заходят все в масках.
Потом некоторые снимают, некоторые сдвигают на подбородок, некоторые открывают нос.

Берегите всякое.


+6
184
Піддубна Оксана:
Сегодня, 18:18

"Тому чекаємо на остаточний результат від київської лабораторії, які надійдуть на початку наступного тижня." (то есть через неделю).

Значит есть вероятность, что тест, закупленный мэрией, ошибочно показал положительный результат? Тем более, что у дочери, контактирующей с ней, тест отрицательный.

Зачем тогда мэр преподносит ещё не окончательно проверенную информацию? Не для того ли, чтобы люди стали ещё больше паниковать? 

Провести проверку и изоляцию можно и без дополнительного информационного запугивания и зомбирования, а информировать нужно по окончательным результатам.

Но это моё личное мнение.  


+31
3 660
Oleg Olimp:
Сегодня, 18:50

[

Цитата: Піддубна Оксана

"Тому чекаємо на остаточний результат від київської лабораторії, які надійдуть на початку наступного тижня." (то есть через неделю).

Значит есть вероятность, что тест, закупленный мэрией, ошибочно показал положительный результат? Тем более, что у дочери, контактирующей с ней, тест отрицательный.

Зачем тогда мэр преподносит ещё не окончательно проверенную информацию? Не для того ли, чтобы люди стали ещё больше паниковать? 

Провести проверку и изоляцию можно и без дополнительного информационного запугивания и зомбирования, а информировать нужно по окончательным результатам.

Но это моё личное мнение.  

В надежде, что в городах с больными на короновирус отменят выборы?


+2
1
destroyme:
Сегодня, 18:57

В этой истории есть одно большое НО

Закупленные Испанией в Китае экспресс-тесты на коронавирус не работают

 

Тесты, произведенные китайской компанией Bioeasy, верно определяют наличие коронавируса только в 30% случаев, при необходимых 80%, сообщил изданию источник, который участвовал в их использовании. "При таком значении нет смысла использовать эти тесты", - цитирует El Pa?s микробиолога.

 

Есть вероятность, что наши депутатики закупили оттуда же.


+4
145
cenzor:
Сегодня, 19:06

Цитата: Піддубна Оксана
Провести проверку и изоляцию можно и без дополнительного информационного запугивания
это по типу Чернобыля?нет приборов- нет радиации....ну-ну


+3
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